У трубоподібної істоти, виявленої в Червоному морі, не було ані очей, ані вух, ані рота.

Туристи зустрілися в Червоному морі з моторошною трубоподібною істотою, яка їх шокувала - у неї не було ані очей, ані вух, ані рота.

Про це повідомляє Daily Star.

Першим про незвичайну знахідку повідомив німецький мандрівник Лукас Остертаг - він побачив монстра, займаючись дайвінгом біля рифу Сатайя біля берегів Єгипту.

"Воно виглядало як довга квадратна гумова труба з загостреним кінцем. Нічого подібного я раніше не бачив. Це, безумовно, було дуже дивним, тому що здавалося, що воно рухалося само по собі, і ніхто не знав, що це було", - каже Остертаг.

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"Це дійсно не було схоже ні на що мені відоме раніше. Люди з інших груп припустили, що це черв'як або якась рослина, а хтось не виключив, що це може бути медуза", - додав автор фото.

Інші коментатори зазначили, що Остертаг міг зустріти сифонофор, м'який корал, піросому, немертин або щупальце медузи.

Також УНІАН повідомляв про загадкову коричневу істоту, яке винесло на узбережжя курортного міста Єппун в Австралії.

Автор: Станіслав Кожемякін