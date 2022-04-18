З початку війни в Україні російські солдати стали посміховиськом.

Російські окупанти, які вторглися в Україну 24 лютого, вже давно стали посміховиськом. У мережі активно обговорюють їх недолугий зовнішній вигляд. А після історій про те, як вони крадуть алкоголь у місцевих жителів і напиваються до втрати свідомості окупанти і зовсім стали героями різних мемів.

Користувачі одного з найбільших сайтів для професійних художників у сфері digital media ArtStation показали, як насправді виглядає російський солдат.

Ілюстратори зобразили російського солдата у військовій формі з буквою Z. також вони додали йому рило свині. Крім того, в одній руці окупант тримає автомат, а в іншій - величезний пакет. На плечах у нього кондиціонер, який він вкрав в одному з українських будинків.

Нагадаємо, раніше полонений окупант "Чмоня" став новим інтернет-мемом.

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