У Південній Кореї винищувачі зіткнулись через розвагу пілотів: що вони зробили

У Південній Кореї встановили причину інциденту із зіткненням двох винищувачів F-15K під час навчального польоту – пілоти робили селфі та знімали відео в повітрі, пише The Independent.

Аварія сталася у грудні 2021 року поблизу міста Тегу. Пілоти не постраждали, однак обидва літаки зазнали пошкоджень. Вартість ремонту склала близько 880 мільйонів вон (приблизно 550 тисяч доларів).

Фото на пам’ять і небезпечний маневр

За даними розслідування, один із пілотів планував зробити фото на згадку про свій останній політ у підрозділі. Під час повернення на базу інший пілот почав фотографувати зі свого літака, а згодом один із екіпажів попросив зняти відео.

Відео дня

Для кадру один із винищувачів виконав різкий маневр із підйомом і переворотом, що критично зменшило дистанцію між літаками. У спробі уникнути зіткнення пілоти виконали протилежні маневри, однак це призвело до контакту: крило одного літака зачепило хвостову частину іншого.

Наслідки та покарання

Після інциденту одного з пілотів відсторонили від служби. Його також оштрафували на повну суму ремонту, однак після оскарження штраф зменшили на 90% – до приблизно 88 мільйонів вон.

Водночас аудитори зазначили, що фотографування під час польотів було поширеною практикою, яку належним чином не регулювали.

Військово-повітряні сили Південної Кореї вибачилися за інцидент і заявили про посилення правил безпеки польотів, щоб запобігти подібним випадкам у майбутньому.

Інші інциденти в небі

Нагадаємо, на початку березня три американські винищувачі F-15 були помилково збиті над Кувейтом місцевим пілотом. Інформований американський чиновник заявив, що пілот винищувача F/A-18 Hornet випустив три ракети по американських літаках.

Цей інцидент став одним із найбільш резонансних випадків дружнього вогню в сучасній авіації США та привернув увагу до складності координації сил у повітрі.

Вас також можуть зацікавити новини: