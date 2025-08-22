Вони дають цінну інформацію про історію Землі та пошук життя за її межами.

Вчені виявили в глибинах Червоного моря моторошне відкриття - величезні соляні басейни, які служать природними "зонами смерті" для морських організмів, пише indiandefencereview.com. Це відкриття, як підкреслюється в дослідженні, опублікованому в журналі Nature Communications, дає цінну інформацію про історію Землі та пошук життя за її межами.

Соляні басейни, виявлені на дні Червоного моря, смертельні для більшості морських істот, які знерухомлюються або гинуть у щільній, насиченій сіллю воді.

Незважаючи на смертоносність цих водойм, вони також служать вікном у далеке минуле Землі. Ці умови аналогічні тим, які, можливо, сприяли зародженню раннього мікробного життя на Землі мільярди років тому. Ізольованість і екстремальна глибина цих водойм роблять їх ідеальним місцем для досліджень, що вивчають, як могло зародитися життя в такому ворожому середовищі, а також, як зазначає професор Сем Перкіс з Університету Майамі, "слугуватиме орієнтиром для пошуку життя в інших "водних світах" у нашій Сонячній системі та за її межами".

Розсільні басейни Червоного моря мають схожі характеристики з деякими з найперспективніших місць для життя за межами Землі, такими як крижані місяці Юпітера Європи та Енцелада Сатурна.

Дослідження розсільних басейнів може допомогти вченим розробити моделі позаземних середовищ, здатних підтримувати життя. Такі середовища можуть існувати в підземних океанах місяців, таких як Європа, або навіть на далеких екзопланетах нашої Галактики. Як припускає Перкіс, вивчення цих смертоносних підводних екосистем на Землі дає безцінні підказки для майбутніх пошуків життя за межами нашої планети.

Ці водойми також демонструють пристосованість життя до екстремальних умов. Вивчаючи унікальні організми, що виживають у цих водоймах, вчені зможуть дізнатися більше про стійкість життя та його потенціал до виживання на інших планетах.

Раніше вчений NASA заявив, що в нашій Сонячній системі може існувати позаземне життя. За його словами, воно знаходиться на карликовій планеті.

