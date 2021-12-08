Офіційний акаунт України опублікував мем про сусідство з РФ.

На тлі інформації про можливу загрозу військового вторгнення РФ в Україну офіційний акаунт України у Twitter потролив Росію варіацією мема про типи головного болю.

Такі меми складаються з чотирьох малюнків людської голови, на кожному з яких червоним кольором виділяються області, де виникає біль при тому чи іншому захворюванні.

Перші три картинки зазвичай стандартні - зображують мігрень, гіпертензію і стрес. А на останній червона зона вкриває всю голову, тобто уособлює найсильніший головний біль, при цьому підпис вказує на якесь явище, що найбільш докучає автору мема, і створює комічний ефект.

На сторінці України в Twitter мем показує, що життя поруч з Росією - це найсильніший головний біль.

До обіду середи, 8 грудня, твіт зібрав уже понад 172 тисячі лайків і 48 тисяч ретвітів.

Інші користувачі теж не лишилися осторонь і в реплаях почали придумувати власні меми.

Читайте такожБайден і Путін обговорили скупчення російських військ біля кордонів України - Білий дімПри цьому знайшлися й ті користувачі, хто не схвалив появу таких твітів в офіційному акаунті країни. "Меми використовуються для міжнародної дипломатії. Що за чорт?", - написав один з них. "Середина 90-х: меми впливають на культуру. 2020: меми впливають на економіку. 2021: меми впливають на міжнародну дипломатію", - в'їдливо пожартував інший.

Як повідомляв УНІАН, раніше на офіційній сторінці України в Twitter з'явилося троллінгове повідомлення для четвертого президента Віктора Януковича, засудженого на батьківщині до 13 років в'язниці.

Крім того, Україна потролила Росію в Twitter за допомогою одного з випробувань на виживання з гучного серіалу "Гра в кальмара".

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Автор: Катерина Комолова