Чоловік увірвався до вольєра зіркового бегемотика Му Денг

Карликовий бегемот здобула світову славу невдовзі після своєї появи на світ у 2024 році.

У таїландському відкритому зоопарку Кхао Кхеоу заарештували чоловіка, який незаконно заліз до вольєра карликового бегемота Му Денг, яка стала справжньою зіркою соцмереж. Про цей інцидент повідомило видання Associated Press.

Директор зоопарку Наронгвіт Чодчой у коментарі для преси зазначив, що порушник увійшов до огорожі у вівторок увечері, скориставшись відсутністю доглядача та інших відвідувачів. Камери спостереження зафіксували чоловіка в окулярах та зеленій майці, який протягом хвилини-двох знімав Му Денг та її матір Джону на планшет.

Керівник закладу додав, що щойно персонал помітив сторонню особу, одразу викликав поліцію, причому зловмисник навіть не намагався втекти.

Му Денг здобула світову славу невдовзі після своєї появи на світ у 2024 році. ЇЇ кадри підкорили інтернет і змусили натовпи фанатів звідусіль їхати до Таїланду, щоб побачити зірку на власні очі, розповідає автор.

Наразі правоохоронці висунули підозрюваному звинувачення у незаконному проникненні, хоча розслідування все ще триває. Чодчой підкреслив, що зоопарк має намір вжити всіх можливих юридичних заходів проти порушника, якого уже звільнили під заставу.

"Обидві тварини виглядали трохи наляканими зустріччю і будуть під пильним наглядом ветеринара", - прокоментували стан тварин на офіційній сторінці зоопарку у Facebook.

Директор закладу заспокоїв громадськість, заявивши, що бегемоти в безпеці, оскільки чоловік не намагався їх торкнутися.

На завершення адміністрація зоопарку закликала відвідувачів "суворо дотримуватися всіх правил і вказівок персоналу для безпеки як себе, так і дикої природи".

Раніше УНІАН писав, що карликовий бегемотик "проголосувала" на виборах, вибравши страву з ім'ям Дональда Трампа. Це був жартівливий спосіб привернути увагу до американських виборів, і відео з цим моментом активно розповсюджували в Інтернеті. Мама-бегемотиха, між тим, обрала інший варіант.

Додамо, ще одна зірка інтернету - маленьке мавпеня Панч, яке народилося в Японії та майже одразу було покинуте матір'ю, підкорило соцмережі своїми відео з м'якою іграшкою-орангутаном. Спочатку йому було важко інтегруватися в суспільство інших макак у зоопарку Ichikawa City Zoo, але тепер маленький Панч поступово знаходить спільну мову з іншими мавпами та стає частиною їхньої групи.

