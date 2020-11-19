Перевезення відходів в нове сховище займе 10 років.

Ядерні відходи Чорнобильської атомної станції почали перевозити в нове сховище.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

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Як повідомляється, фахівці вже перемістили першу партію відпрацьованого палива у 20 тонн.

Спеціальні бокс-пенали з небезпечними радіоактивними елементами поміщають в бетонну комірку для зберігання. Таких боксів буде понад двісті, в них поховають 4500 тонн ядерного палива. Зараз його зберігають у старому сховищі, яке побудували ще в 1986 році.

Весь процес транспортування ядерних відходів зі старого сховища в нове триватиме близько 10 років. На новому місці його можна зберігати наступні 100 років.

Аварія на ЧАЕС

26 квітня 1986 року сталася аварія на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС - найбільша техногенна катастрофа за всю історію світової ядерної енергетики. Для ізоляції зруйнованого енергоблоку в листопаді 1986 року був побудований об'єкт «укриття» (більш відомий як саркофаг).

Експлуатація ЧАЕС тривала до грудня 2000 року, коли був зупинений останній працюючий енергоблок №3.

Для подальшого запобігання викиду радіоактивних відходів в атмосферу було прийнято рішення про будівництво конфайнменту (НБК).

У листопаді 2016 року компанія Novarka завершила процес насування НБК і його монтажу над четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС.

У липні 2019 року був введений в експлуатацію новий безпечний конфайнмент над четвертим реактором Чорнобильської АЕС вартістю 1,5 мільярда євро з терміном служіння мінімум 100 років.

За даними Держагентства з управління Зоною відчуження, арка знизила рівень гамма-випромінювання навколо станції в порівнянні з періодом до її установки в проектне положення в 10 разів.

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Автор: УНІАН