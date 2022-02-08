Обидва маляти залишился без материнського догляду, разом вони чудово уживаються.

Неймовірна дружба двох сиріт сталася у заповіднику Південної Африки. Там потоваришували дитинчата зебри й носорога. Обидва маляти лишилися без материнського догляду.

Про це повідомляє ТСН.

Дейзі - дитинча носорога, її врятували майже одразу після народження. Малятко не вміло ходити. Дейзі було дуже важко без тісного тілесного контакту з мамою. Їй на допомогу прийшла вихованка зооцентру - зебра Моджаджі. Вона теж лишилася сиротою, і взялася допомагати новій товаришці. Вони разом харчуються по десять разів на день. Їх годують молочною сумішшю. Удвох вони граються та сплять.

На жаль, їхня дружба не вічна. Коли маленький носоріг підросте, жити разом із зеброю вже не вийде. Дейзі буде набагато більшою за Моджаджі, тому гратися їм буде небезпечно. Носороженя, коли воно стане більшим, переведуть до інших носорогів, а зебру тоді відпустять на волю.

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