В останні п'ять років фіксується істотне збільшення порушень природоохоронного законодавства.

Державна екологічна інспекція України для більш оперативної та ефективної протидії порушенням природоохоронного законодавства має намір створити Центр з фіксації екологічних порушень за допомогою аерокосмічної зйомки.

Про це повідомляє прес-служба Національної екологічної ради України.

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"Розуміючи всі виклики, які сьогодні стоять перед природоохоронними органами, продовжуючи розпочаті реформи, Державна екологічна інспекція України для більш оперативної та ефективної протидії порушенням природоохоронного законодавства спільно з академією післядипломної освіти при Міністерстві охорони навколишнього середовища та природних ресурсів України має намір створити Центр з фіксації екологічних порушень за допомогою аерокосмічної зйомки", - сказано в повідомленні.

Відзначається, що державні природоохоронні органи фіксують істотне збільшення порушень природоохоронного законодавства в останні п'ять років. Нераціонально використовуються природні ресурси, з'являються незаконні піщані і гравійні кар'єри, рубаються ліси, браконьєрство знищує водні живі ресурси.

"Все це веде до знищення цілих екосистем. Непродумана людська діяльність викликала процеси зміни клімату, які ризикують стати незворотними. Глобальне потепління в нашій країні змістило кліматичні пояси на 250 кілометрів. Останні чотири роки спостерігається катастрофічне маловоддя, річки наповнюються не більше 70% від норми, що спричинило за собою опустелювання територій", - зазначила прес-служба.

Повідомляється, що в першу чергу це торкнулося південних областей: Миколаївської, Херсонської, Одеської.

Раніше голова Держекоінспекції Андрій Мальований заявляв, що реформа Державної екологічної інспекції, а саме створення нової територіальної мережі відомства, проведення кадрових змін та збільшення розмірів штрафів, буде завершено до кінця року.

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Автор: Бредіхіна Ганна