Киту вдалося зняти з мілини на Балтиці та вивезти до Північного моря: подробиці операції

Екологи обережно ставляться до подальшої долі кита, незважаючи на оптимізм, викликаний безпрецедентною рятувальною операцією.

Горбатого кита, який більше місяця сидів на мілині в Балтійському морі, змогли помістити на спеціально переобладнану, заповнену водою баржу, яка забрала тварину з мілководдя і прямує до Північного моря.

Цю рятувальну операцію профінансували два німецьких бізнесмени, пише Бі-бі-сі. Зазначається, що експерти сумніваються в її успіху, оскільки зараз тварина перебуває "у вкрай важкому стані і навряд чи виживе, навіть якщо її доставлять у глибші води".

"Якщо все піде добре, через два дні кит буде в Північному морі", – сказав Тілл Бакхаус, міністр навколишнього середовища землі Мекленбург-Передня Померанія.

Відео дня

Двоє підприємців, які надали кошти на нову рятувальну операцію, були дуже раді порятунку кита з мілководдя, де він провів 29 днів.

Деталі рятувальної операції

Буксир Fortuna B, який транспортує кита, прямує на північ, у бік Данії, щоб обігнути датський півострів Ютландія, пройти через протоку Скагеррак і вийти в Північне море.

Рятувальна команда розповіла, що у вівторок кит сам заплив на спеціально переобладнану для його евакуації баржу.

Фелікс Бонсак, технічний керівник операції, сказав, що "момент, коли кит заплив на баржу, був приголомшливим; у нас на очах були сльози; я ніколи не забуду цей момент".

Однак він попередив, що місію з порятунку кита ще зарано вважати завершеною.

Прогнози екологів

Екологічні організації менш оптимістичні щодо майбутнього кита після його можливого випуску в Північне море. Похмурі прогнози зробили в організації Whale and Dolphin Conservation (WDC). Її співробітники вважають, що в майбутньому у кита немає шансів залишитися в живих. Зазначається, що шкіра тварини була дуже пошкоджена через те, що вода в Балтійському морі біля узбережжя Німеччини малосолона. У WDC зазначили, що для того, щоб рятувальну операцію можна було вважати успішною, шкіра повинна повністю загоїтися, а сам кит – почати самостійно полювати.

Морський біолог Фабіан Ріттер налаштований більш позитивно і вважає, що у кита є "воля до життя", але нагадав, що історія його порятунку безпрецедентна, а отже, складно прогнозувати, чим вона закінчиться.

На думку співробітників Німецького океанографічного музею, кит, опинившись у глибоких водах Північного моря, може просто потонути, тому що занадто слабкий.

Горбатий кит у Балтійському морі: історія порятунку

Кита вперше помітили на мілководді біля берегів Німеччини в Любецькій затоці 23 березня. Однак тоді йому вдалося вибратися, але через кілька днів він знову сів на мілину. Тоді його намагалися врятувати, проривши канал, який дав киту можливість поплисти в глибші води. У підсумку він застряг на мілині біля острова Пель.

Горбаті кити досягають 13-14 м у довжину, дорослі самці важать до 30 тонн. Вони мешкають в Атлантичному океані і рідко заходять у неглибоке і малосолоне Балтійське море. Біологи припускають, що цей кит міг потрапити у води Балтики в погоні за рибою.

