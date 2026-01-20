Унаслідок обстрілів над Києвом утворився смог: що радять киянам

Необхідно, зокрема, зачинити вікна та обмежити перебування на вулиці.

Унаслідок ворожих обстрілів на лівому березі Києва виникли пожежі - над містом утворився смог.

Як повідомляє Київська міська державна адміністрація, після вибухів запах диму часто відчувається локально - неподалік місця влучань або на територіях, куди його приносить вітер.

"Якщо відчуваєте запах диму у своєму районі, то фахівці радять: зачинити вікна; обмежити перебування на вулиці; пити багато води; за можливості увімкнути очищувач повітря", - йдеться у повідомленні.

Зауважується також, що унаслідок відключень електропостачання, спричинених ворожими обстрілами, стаціонарні пункти моніторингу якості атмосферного повітря в Києві працюють із тимчасовими збоями.

"За тривалої відсутності електроенергії дані про стан повітря можуть бути тимчасово недоступними, а інформація у щоденних звітах - неповною або відсутньою", - зауважили у КМДА.

Вибухи у Києві 20 січня - подробиці

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 20 січня Росія вчергове вдарила по енергетиці Києва. Внаслідок атаки тисячі багатоповерхівок залишилися без тепла.

Крім того, через обстріли та знеструмлення об'єктів "Київводоканалу" без води залишився майже увесь лівий берег Києва.

