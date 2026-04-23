До Одещини завітав рідкісний птах-гігант з румунським датчиком

Це кучерявий пелікан з розмахом крил понад три метри.

До Одеської області прилетів рідкісний птах – кучерявий пелікан на ім’я Сіноє, якого у Румунії спорядили супутниковим датчиком. Про це розповів доктор біологічних наук, начальник науково-дослідного відділу Національного природного парку "Тузлівські лимани" Іван Русєв.

За його словами, кучеряві пелікани – птахи-гіганти з розмахом крил до 3,10 м – зараз мандрують над великими площами Причорноморських лиманів і шукають собі смачну їжу.

Як зазначив дослідник, ці рідкісні птахи нікого не бояться, окрім "Шахедів", інших звуків війни, яку РФ веде проти України. Серед цих великих птахів є пелікан на ім'я Сіноє, який мандрує з супутниковим датчиком.

"Цей датчик було встановлено на пелікана у Румунії ще в травні 2024 року. Пелікан Сіноє "відпочивав" у нас в нацпарку у вересні 2024 року. А зараз теж вже декілька тижнів мандрує лиманами у національному природному парку "Тузлівські лимани" і йому добре поруч з рожевими пеліканами, фламінго, величезною кількістю мігруючих куликів", - розповів дослідник.

Коли Сіноє набридло бути у "Тузлівських лиманах", він полетів до іншої частини Одещини – у Нижньодністровський національний природний парк, а потім – на Кучурганський лиман, розташований біля невизнаного Придністров'я.

"Цей вид птахів дуже вразливий і занесений до Червоного списку Міжнародної спілки охорони природи – МСОП", - підкресли Русєв.

Він оприлюднив схему переміщення пелікана Сіноє і місця перебування за останні два тижні.

Треба зазначити, що характерною ознакою кучерявих пеліканів є пір'я на потилиці, часом доволі довге. Маса тіла сягає 12 кг, довжина – 180 см. Дослідники припускають, що за часів античності та раннього середньовіччя кучерявий пелікан був поширенішим в західній та центральній Європі, але протягом останніх 100-150 років популяція значно скоротилася.

У нацпарку "Тузлівські лимани" у сірих гусей з’явилося потомство

У Національному природному парку "Тузлівські лимани" на Одещині з’явились перші пташенята 2026 року – потомство сірих гусей. Дослідник Іван Русєв розповів, що останніми роками сірі гуси стали досить рідкісними представниками фауни Причорномор'я. Так, у "Тузлівських лиманах" гніздиться лише кілька пар, а нещодавно виявили одну таку родину на Джантшейському лимані. Гуси – моногамні птахи, вони обирають пару раз і на все життя, якщо "половинка" гине, "траур" у вцілілого птаха може тривати кілька років.

