Чоловік отримав травми голови та рук.

У горах поблизу міста Хейнс на Алясці на лижника напав ведмідь.

Читайте такожВ Австралії величезний крокодил виліз на пляж і на очах у дівчини з'їв двох акул (відео)Про це повідомляє видання Newsweek.

Зазначається, що інцидент стався 6 лютого. Чоловік катався на лижах на непідготовленій для цього трасі.

В результаті нападу лижник отримав травми голови та рук, але при цьому був у свідомості й міг говорити.

Двоє інших спортсменів стали очевидцями події. Вони надали потерпілому першу допомогу і викликали рятувальників, які евакуювали чоловіка на вертольоті та доставили його в лікарню.

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Автор: УНІАН