Чоловіка евакуювали на вертольоті / скріншот з відео
У горах поблизу міста Хейнс на Алясці на лижника напав ведмідь.
Читайте такожВ Австралії величезний крокодил виліз на пляж і на очах у дівчини з'їв двох акул (відео)Про це повідомляє видання Newsweek.
Зазначається, що інцидент стався 6 лютого. Чоловік катався на лижах на непідготовленій для цього трасі.
В результаті нападу лижник отримав травми голови та рук, але при цьому був у свідомості й міг говорити.
Двоє інших спортсменів стали очевидцями події. Вони надали потерпілому першу допомогу і викликали рятувальників, які евакуювали чоловіка на вертольоті та доставили його в лікарню.
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