Власник розплідник тривалий час не міг зрозуміти, хто шкодить його рослинам, аж поки одного разу не натрапив на нього прямо на місці злочину.

В Австралії на гарячому спіймали злодія, який знищив у розпліднику молоді дерева вартістю в тисячі доларів. Ним виявилася коала.

Як пише Бі-бі-сі, кілька місяців власник розплідника рослин Хамфрі Херінгтон ламав голову над тим, як виявити невловимого злодія, який регулярно пожирає його саджанці. Спочатку чоловік думав, що це кози, які втекли від якогось місцевого фермера, або ж опосум.

Його роздуми тривали до тих пір, поки одного ранку він не прийшов на роботу і з подивом виявив там сонного самця коали серед обдертих молодих евкаліптів. Тварина так об'їлася, що не могла рухатися і вирішила поспати на місці злочину.

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"Судячи з його зовнішнього вигляду, він дуже добре поїв. Він виглядав дуже задоволеним собою", - прокоментував Херінгтон.

Чоловік розповів, що ніяких доказів не було, не було і слідів, що могло б допомогти зрозуміти, хто обгризає дерева. Співробітники розплідника встановлювали пастку для опосумів і навіть досліджували послід тварин на наявність доказів.

Коли самець коали, якого назвали Клодом, був викритий, Херінгтон загорнув його в рушник і відніс в гай, що знаходиться в 300 м від розплідника, але через пару днів він повернувся. Але власник розплідника зазначив, що це його не розлютило, а скоріше потішило, оскільки коали, зазвичай, не відрізняються ні спритністю, ні винахідливістю.

"Я просто не міг повірити, що це була коала, - розповів він. - Я був шокований і вражений".

Тепер, в якості запобіжного заходу, співробітники розплідника будують навколо саджанців паркан, неприступний для коал. А шкоду, яку завдав Клод, співробітники оцінили в 6000 австралійських доларів ($3800).

Примітно, що евкаліпти, які з'їв Клод, призначалися для розширення зони проживання коал в Австралії, де цей вид знаходиться під загрозою зникнення.

Коали в Австралії

Через різке скорочення чисельності коал у 2022 році вони були внесені до списку тварин, що перебувають під загрозою зникнення, на більшій частині східного узбережжя країни.

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