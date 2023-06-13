У найближчий час очікується цвітіння водоростей, масовий замор риби та втрата біоресурсів.

В Одесі вчені розповіли про сумну перспективу, на яку очікують в найближчому майубтньому через підрив росіянами греблі Каховської ГЕС.

Як повідомив на брифінгу у медіацентрі Україна-Одеса директор департаменту екології та природних ресурсів обласної державної адміністраці Петро Буланович, коли температура підвищиться до 32-33 градусів, станеться зниження рівня кисню в морській воді. За його словами, через це почнеться цвітіння водоростей та замори. Посадовець уточнив, що через значне опріснення морської води загине зоопланктон – кормова база риби, яка для пошуку нової їжі відійде від Одеської протоки.

"Відповідний наслідок – погіршення рівня кількості біорізноманіття водних ресурсів. Тобто, сталася техногенна катастрофа, як мінімум європейського масштабу, яка штучно створена та вже привела до певних наслідків екологічного стану водних ресурсів Чорного моря та всього, що в ньому знаходиться", – сказав очільник департаменту.

Водночас одеські фахівці встигли закрити шлюзи до двох солоних лиманів регіону – Куяльницького та Тилігульского. Тому станом на сьогодні якість води в них у нормі. За даними Булановича, також боновими загородженнями перекрито входи до трьох портів – Одеського, "Південного" та "Чорноморська", щоб попередити потрапляння в їхню акваторію сміття та мін, які дрейфують разом з різними уламками.

Як зазначив фахівець, пікове навантаження на морську екосистему відбувалося 8-11 червня, але, хоча залпових скидів наразі немає, прісна вода ще "робить свою справу".

За словами представника Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу Миколи Слизовського, робітники установи для досліджень відбирають морську воду у трьох точках: в Одесі – на пляжі "Ланжерон" та 16-й станції Великого Фонтану, і в районі населеного пункту Нова Дофінівка.

"Коли був пік забруднення, спостерігалося значне перевищення по показнику "завислі речовини" – у 10-15 разів. У воді були виявлені нафтопродукти – перевищення у 6 разів, амонійний азот та різке опріснення води", – розповів він.

Зокрема, в пікові дні солоність моря в Одеській акваторії складала 2,5 проміле при мінімальній межі, яка властива Чорному морю, – 12 проміле.

"Тобто, солоність значно зменшена, що безперечно негативне вплине на біоресурси. За останніми даними, спостерігається деяка стабілізація показників – вже 4,5 проміле солоності, по підвищенню заліза, а нафтопродуктів наразі не виявлено", – запевняє представник інспекції.

Зокрема, наразі у відібраних пробах морської води на пляжі "Ланжерон" зафіксоване перевищення заліза у 4,8 раза, солоність нижче норми у 2,7 раза. У пробах, відібраних на 16-й станції Великого Фонтану, зафіксовано перевищення завислих речовин у 1,8 раза, заліза – у 5,2 раза, солоність нижче норми майже втричі.

Скільки ще прибуватиме прісна вода, фахівці не знають. За їх словами, Дніпровсько-Бузький лиман (розташований на Миколаївщині та Херсонщині), який з'єднується з Чорним морем, має вузьку горлову частину. Наразі ця частина лиману захаращена. Тому приблизні терміни "витікання" до моря прісної води стануть відомі після усунення цих "пробок".

Підрив Каховської ГЕС: наслідки

6 червня російські окупаційні війська підірвали греблю Каховської ГЕС. Внаслідок теракту почався неконтрольований спуск води – затопило десятки населених пунктів. Вже відомо про щонайменше 10 загиблих та майже півсотні зниклих безвісти осіб, серед яких діти. При цьому, влада не має інформації щодо наслідків підриву росіянами ГЕС на тимчасово окупованій території.

Крім того, фахівці повідомили, що через російський теракт сталося значне опріснення Чорного моря в акваторії Одеси. Водночас, за даними Мінагрополітики, у Херсонській області вже підтверджено підтоплення близько 1300 га сільськогосподарських угідь. Піти під воду можуть ще 25 тисяч гектарів.

Також аграрії прогнозують, що херсонські кавуни та помідори зникнуть на довгі роки. Той врожай кавунів, який могли б зібрати цього року, – повністю знищений.

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