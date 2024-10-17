Кілька пляжів Сіднея довелося закрити через тисячу чорних кульок, які з'явилися на березі протягом кількох днів.

У Сіднеї довелося закрити сім пляжів на східному узбережжі, зокрема популярну туристичну пам'ятку Бонді-біч, через тисячу загадкових смоляних кульок, які викинуло на берег протягом останніх днів, заявляють журналісти.

Повідомляється, що ці кульки утворюються під час контакту нафти зі сміттям і водою. Часто це відбувається внаслідок розливу або просочування нафти. проте влада одразу заявила, що не знає, звідки вони беруться, пише Sky News.

"Безпека жителів - наш головний пріоритет", - заявив мер Рендвіка (передмістя Сіднея) Ділан Паркер.

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Через це і було ухвалено рішення про закриття цих пляжів, щоб безпечно зібрати й утилізувати ці кульки. Він також зазначив:

"Якщо вони зроблені з нафти, то можуть бути канцерогенними. Ми наполегливо рекомендуємо людям не торкатися до них".

Повідомляється, що тільки в Сіднеї понад 100 пляжів, які розташовані вздовж океанського узбережжя. Вони відомі в усьому світі та приваблюють мільйони туристів і місцевих жителів щороку, але через подібні загрози кількість мандрівників і відпочивальників на березі, може скоротитися.

Інші знахідки на різних пляжах світу

Раніше УНІАН повідомляв, що в Одесі Чорне море стало червоним: від купання краще утриматися. У всьому виявилися винні одноклітинні фотосинтезуючі водорості.

Крім того, іспанські пляжі заполонили "медузи-яєчні". Туристів через це просять бути обережними.

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