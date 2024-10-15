Федеральні вчені зайнялися вивченням знахідки, але отримали мало зачіпок.

Загадка таємничих білих "крапель", помічених на пляжах східної канадської провінції Ньюфаундленд, спантеличила місцевих мешканців і вчених-океанологів.

Чоловік на ім'я Філіп Грейс завантажив у соцмережі зображення блідої, липкої маси, яку він порівняв із тістом, що використовується для приготування тутонів (смаженого делікатесу), пише The Guardian.

Пост про краплі, які були "розміром від канадської дводоларової монети", викликав безліч можливих пояснень - парафін, морські губки, пліснява й амбра.

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Дейв Макграт, житель Патрікс-Коув, був на пляжі, коли помітив сотні таких плям, розкиданих по піску. Він розповів:

"Вони виглядали як млинець, поки ви його не перевернули, коли на ньому були ці маленькі ямочки-бульбашки. Я ткнув пару паличкою, і вони були губчастими і твердими всередині. Я живу тут 67 років і ніколи не бачив нічого подібного, ніколи. Вони прислали берегову охорону, і я запитав їх, наскільки все погано. Вони сказали мені, що в них 46 км берегової лінії, заваленої цією штукою, і вони поняття не мають, що це таке".

Зазначається, що нові краплі, схоже, не пов'язані з китами, незважаючи на те, що коментатори припускали, що це можуть бути "китові соплі", "китова сперма" або "китове блювотиння", але всі ці версії були виключені.

Макграт припустив, що речовина могла викидатися із суден, які прямують на нафтопереробний завод і назад, за 80 км на північ від бухти Патріка.

Федеральні вчені також зайнялися цією справою, але отримали мало зачіпок. Поки що вони знають більше про те, чим це не є, ніж про те, що це таке: це не нафтовий вуглеводень, нафтове мастило або біопаливо.

"Відповідь була б гарною. Нечасто знаходиш щось, що ставить у глухий кут людей, які знають це місце і ці води", - сказав Макграт.

Несподівані знахідки в морі

2021 року Рибалки з Ємену - однієї з найбідніших арабських країн - знайшли в череві мертвого кита рідкісну дорогу речовину - амбру. У туші кашалота, що плаває в Аденській затоці, 35 рибалок виявили амбри на 1,5 млн доларів. Виручені кошти рибалки вирішили розділити порівну між собою, а також допомогти грошима іншим жителям села. При цьому вони кажуть, що все одно продовжуватимуть займатися рибальством.

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