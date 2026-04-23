Одна з найбільших річок у США 'зникла' на 5 мільйонів років: вчені з’ясували, що сталося

Річка Колорадо відома тим, що вона фактично "вирізала" Великий каньйон. Однак довгі роки геологи сперечалися про походження цієї річки, пише BBC Wildlife Magazine.

У ході свого дослідження вчені під керівництвом Джона Хе з Каліфорнійського університету дізналися більше подробиць про те, як сформувалася річка Колорадо. Вони вивчили кристали зі зразків пісковиків і виявили, що річка впадала в озеро вище за течією, перш ніж проклала собі шлях у Великий каньйон.

"У певному сенсі це дійсно можна вважати народженням річки Колорадо, яку ми знаємо сьогодні", – сказав Хе.

У виданні зазначили, що зараз річка Колорадо забезпечує більшу частину води для американського Заходу, підтримуючи понад 150 видів, що перебувають під загрозою зникнення. Вона служить найважливішим місцем проживання для багатьох птахів, включаючи такі рідкісні види, як каліфорнійський пастушок.

Геологи повідомили, що річка Колорадо існувала в західній частині штату Колорадо приблизно 11 мільйонів років тому. Річка вперше вийшла з Великого каньйону приблизно 5,6 мільйона років тому, але куди вона текла протягом проміжних 5 мільйонів років, залишалося загадкою.

Нові дані вказують на те, що річка збиралася в басейні на схід від Великого каньйону на території, яка зараз входить до складу Навахо-Нейшен, утворюючи нині порожнє озеро, відоме як озеро Бідахочі.

Щоб зрозуміти, звідки взялися відкладення в озері Бідахочі, вчені зібрали зразки пісковиків, а потім провели в них пошук цирконів. Ці кристали неймовірно міцні і тому зберігають точну геохімічну сигнатуру моменту свого утворення.

За допомогою геохронології детритних цирконів дослідники визначили вік кристалів і місце їх походження. Хе назвав циркони "маленькими сховищами часу".

Результати аналізу показали, що сигнатури відкладень, які осіли приблизно 6,6 мільйона років тому в озері Бідахочі, значною мірою збігаються з сигнатурами інших відкладень річки Колорадо вниз і вгору за течією. Це та низка інших факторів вказували на те, що у стоячу воду впадала повноводна річка.

Вчені дійшли висновку, що річка Колорадо постачала воду та відкладення в озеро Бідахочі до того, як воно переповнилося і річка почала текти через Великий каньйон.

"Я думаю, що є щось унікальне і тривожне в тому, що історія планети розгортається перед нашими очима, але ми не можемо повністю її прочитати. Ми завжди знали, що Великий каньйон існує – ця масивна скеляста стіна, що височіє, – але з кожним днем ми дізнаємося все більше про те, як він утворився", – заявив Хе.

Як сформувався вулкан Етна

Раніше вчені з Лозаннського університету у співпраці з дослідницею з Національного інституту геофізики та вулканології в Катанії Анною Розою Корсаро розкрили більше інформації про те, як сформувався вулкан Етна.

Дослідження вчених показує, що, на відміну від звичайних вулканів, де магма утворюється незадовго до виверження, Етна живиться невеликими кількостями магми, яка вже присутня у верхній мантії. Ця магма спорадично транспортується до поверхні складними тектонічними рухами, що виникають у результаті зіткнення Африканської та Євразійської плит.

За словами вчених, вулкан Етна, можливо, належить до маловідомої четвертої категорії вулканів: так званих вулканів "petit-spot", вперше описаних у 2006 році японськими геологами. Ці крихітні підводні вулкани є переконливим доказом існування магматичних кишень у верхній частині мантії Землі.

