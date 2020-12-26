У Львові 25 грудня встановили перший в місті "Котодім" для безпритульних тварин.
Про це у Facebook повідомила місцева волонтер та зоозахисниця Олена Остимчук.
"В нас немає ні притулку, і не завжди всі є людьми, бо закривають підвальні віконця, хоча ухвалою ЛМР закривати входи в підвали та на горища заборонено, бо всі коти є частиною екосистеми м.Львова", - нагадала вона.
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Активістка зауважила, що хатинки, подібні до встановленої, дають можливість безпритульним тваринам вижити.
"Хвостаті мешканці обживаються в своєму новому будиночку, а ми просимо Вас берегти і підгодовувати їх. Котики з відео/фото шукають дім. Запрошуємо всіх долучатись до майстрування таких Хатинок", - пише Олена Остимчук.
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