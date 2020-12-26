У місті встановили хатинку для безпритульних тварин.

У Львові 25 грудня встановили перший в місті "Котодім" для безпритульних тварин.

Про це у Facebook повідомила місцева волонтер та зоозахисниця Олена Остимчук.

"В нас немає ні притулку, і не завжди всі є людьми, бо закривають підвальні віконця, хоча ухвалою ЛМР закривати входи в підвали та на горища заборонено, бо всі коти є частиною екосистеми м.Львова", - нагадала вона.

Читайте такожУ Львові зоозахисники викупили єнота, якого годували собачим кормом (фото)

Активістка зауважила, що хатинки, подібні до встановленої, дають можливість безпритульним тваринам вижити.

"Хвостаті мешканці обживаються в своєму новому будиночку, а ми просимо Вас берегти і підгодовувати їх. Котики з відео/фото шукають дім. Запрошуємо всіх долучатись до майстрування таких Хатинок", - пише Олена Остимчук.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юрій Годован