У рамках проекту в затоплену шахту Солотвинської солекопальні запустили інноваційну робот-систему Unexmin, яку сконструювали в університеті угорського міста Мішкольц.

У селі міського типу Солотвино Закарпатської області почали дослідження руїн соляної шахти затопленого Солотвинського солерудника за допомогою спеціалізованого робота.

Дослідження розпочалися в рамках проекту з екологічної оцінки можливостей відновлення природних ресурсів у Солотвино. Мета проекту - запобігти подальшому забрудненню басейну Верхньої Тиси через підготовку комплексної системи моніторингу РЕВІТАЛ 1.

У рамках проекту в затоплену шахту Солотвинської солекопальні запустили інноваційну робот-систему Unexmin, яку сконструювали в університеті угорського міста Мішкольц спеціально для картографування затоплених соляних шахт.

Робот-дослідник використовуватиме неінвазивні методи для картографування руїн та збору геологічної інформації.

Читайте такожВ річках Закарпаття прогнозують підвищення рівня води"Робот у цій комплектації може працювати в солоній воді на глибині близько 500 м, а також здійснювати геологічні дослідження, - розповів доцент університету міста Мішкольц, координатор проекту Unexmin Норберт Зойзон. - За допомогою цього обладнання вчені планують створити 3D-мапу затоплених шахт, вивчити їхній стан, дослідити процеси, що відбуваються під землею».

За словами науковця, наразі це єдиний такий робот у світі, і його розробка надзвичайно перспективна, адже у світі чимало закритих і затоплених шахт, які потребують дослідження. Завдяки цій технології можна буде виконати такі роботи й при цьому мінімізувати людські втрати.

Як повідомила заступник директора «Європейського об’єднання територіального співробітництва Тиса» Юдіта Євчак, у рамках проекту роботи на території Солотвина стартували ще в червні 2020 року: науковці проводили геофізичні дослідження як в шахтному районі, так і поза ним, забір та аналіз проб води з озер, річкових і підземних вод, підготовчі роботи до запуску робота.

Зібрані роботом, а також науковцями дані проаналізують, аби знайти вирішення проблем і можливої реабілітації території.

Вартість проекту складає 1 млн 75 тис. євро, з яких 90% - це кошти, виділені Євросоюзом.

Голова Закарпатської обласної ради Олексій Петров під час запуску робота зазначив, що проблема Солотвина почалася в 2007 році з затоплення карстових проваль.

«Ми, закарпатці, у результаті втілення проекту чекаємо відповідь на основні питання: чи є можливість відновити алергологічну лікарню в Солотвині, чи реально поновити промислове видобування солі і чи не створюють небезпеку для життя селища затоплені шахти» - уточнив Петров.

Довідка УНІАН. Вперше інформація про затоплення Солотвинського солерудника з’явилася в 2001 році. Інтенсивне затоплення підземних виробок відбулося в період із 2008 по 2009, тоді ж на території селища над місцями видобутку солі почали утворюватися карстові провалля заглибшки до 25-30 м.

У 2008 через затоплення закрилися підземні відділення алергологічної лікарні, у якій із 1968 року лікували хворих на бронхіальну астму з усієї України.

За різними даними, поклади солі в Солотвині перевищують 150 мільйонів тон і цих запасів може вистачити для 150-200 років інтенсивного видобутку цієї корисної копалини.

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Автор: Наталія Петерварі