Із поломками двигунів стикнулися десятки водіїв Geely Monjaro та Geely Boyue Pro 2025 року випуску.

У нових китайських автомобілів Geely, які придбали росіяни, виходять з ладу двигуни, а водії втрачають керування прямо під час руху. Про це повідомляють російські джерела.

Російські ЗМІ наводять приклад автовласниці з Ростова-на-Дону, яка придбала кросовер Geely Cityray наприкінці серпня цього року за паралельним імпортом з Китаю. На новому автомобілі вона від’їздила лише п'ять днів, пробіг становив трохи більше 300 км. Якоїсь миті під час поїздки машина почала різко смикатися і димитися.

Діагностика показала несправність двигуна: циліндри були залиті маслом. Власниці виставили рахунок на 3350 доларів - саме стільки коштує доставка нового двигуна з його наступною заміною.

У клієнтській службі китайської компанії автовласниці порадили звернутися до будь-якого офіційного салону.

У Geely пообіцяли, що обслужать авто та зв'яжуться з заводом у Китаї, а якщо заводський брак підтвердиться, то збитки будуть відшкодовані. Але побувавши у двох сервісах власниця отримала відмову у ремонті.

Це далеко не поодинокий випадок. За даними російських джерел, з поломками двигунів стикнулися також десятки водіїв Geely Monjaro та Geely Boyue Pro поточного року випуску.

У самій Geely кажуть, що знають про звернення власників. Водночас в компанії заявляють, що не здійснюють гарантійного обслуговування автомобілів, привезених за паралельним імпортом, а причиною поломок двигунів стала низька якість російського бензину.

Зазначимо, що автобренд Geely входить до п'ятірки найбільш продаваних у РФ. Відомо, що модель Geely Monjaro посідає четверте місце в ТОП-10 автомобілів з автоматичною коробкою передач в Росії за підсумками дев'яти місяців 2025 року.

Раніше УНІАН повідомив, що за перші шість місяців року російський авторинок обвалився майже на 30%. За прогнозами фахівців, до кінця 2025 року в РФ можуть закритися до 20% автомобільних салонів.

Російські експерти не надто оптимістично дивляться в майбутнє. За їхніми словами, якщо ситуація не зміниться (а передумов для цього немає), то дилери стикнуться із низкою банкрутств або поглинань.

Також стало відомо, що працівники найбільшого автовиробника в РФ – "АвтоВАЗу" – почали масово звільнятися. Причиною цього стало зниження зарплат.

