Минулого місяця, тобто, у вересні російські окупанти, ймовірно, захопили приблизно 250 квадратних кілометрів території України, повідомляє розвідка Великої Британії в соцмережі Х.

Зазанчається, що це значно менше, ніж у серпні 2025 року, коли армії Росії вдалося окупувати приблизно 465 кв. км української землі. На думку британської розвідки, помітне зменшення пов'язане з необхідністю передислокації своїх військ.

"Це відбувається після помірного щомісячного зменшення кількості захоплених територій із червня по серпень 2025 року. Помітне зменшення кількості захоплених територій від серпня по вересень 2025 року дуже ймовірно пов’язане з тим, що сили РФ зосереджувалися на передислокації кількох російських дивізій вздовж лінії фронту, зокрема повітряно-десантних дивізій, із Сумської області до Донецької, Херсонської і Запорізької областей", - йдеться в повідомленні.

Також розвідка Британії зазначає, що російські окупанти продовжують просування у Дніпропетровській області й наразі ведуть бої за міста Олексіївка і Новогригорівка. На початку або ж в середині жовтня, ймовірно, окупантам вдалося захопити місто Вербове.

"Війська РФ ведуть бої за більшу частину Куп’янська Харківської області. Згідно з повідомленнями, російські війська захопили більшість висотних будівель у північній половині міста, а українські війська проводять операції з їх очищення. Крім того, сили РФ продовжують інтенсивні зусилля з оточення Покровська Донецької області, ключового українського логістичного вузла на Донбасі", - додається в звіті.

Раніше УНІАН повідомляв, що Служба зовнішньої розвідки України стверджує, що Китай та Північна Корея поступово поглинають Далекий Схід Росії, поки Кремль намагається спробувати знищити Україну. Вказується, що обсяг китайських інвестицій у цей регіон за підсумками 2025 року може сягнути близько 12 мільярдів доларів. Примітно, що більшість інвестиційних угод стосуються торгівлі, інфраструктурних проєктів немає. За даними СЗРУ, на території від Владивостока до Уралу на сьогодні проживають до 2 мільйонів китайців, і ця цифра зростає.

Також ми писали, що екскомандир роти Айдар, директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий поділився, що Росія попри наявність проблем на Донеччині, перекидає особовий склад в Запорізьку область. Дикий пояснив, що так ворог намагається знайти слабке місце в обороні України. За словами Дикого, швидше за все, РФ дійшли до висновку, що Сили оборони України перекидали війська з Запорізького напрямку. Тому, він не виключає, що окупанти готують наступ на цьому напрямку.

