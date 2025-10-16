У підземному сховищі нафтобази може вміститися обсяг семи залізничних ешелонів.

Росіяни посилили оборону головної нафтобази Чорноморського флоту РФ в Інкермані після атак ЗСУ на нафтобазу у Феодосії в тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер" із посиланням на очевидців. "По периметру об'єкта розставлені зенітні кулеметні установки на "Камазах", частина з них переміщається, змінюючи позиції. Постійно прикривають нафтобазу ЗРПК "Панцир-С1", розміщений на Зеленій Гірці над Севастопольською бухтою, і ЗРК "Бук-М2" на горі Шампань", - наголошується в публікації.

За даними ресурсу, Чорноморський флот РФ зберігає стратегічні та поточні запаси паливно-мастильних матеріалів на нафтобазі в Інкермані, розташованій у Нафтовій гавані. Тут, ідеться в повідомленні, розташовані десятки наземних цистерн різного об'єму. Крім того, є підземне сховище, загальний обсяг якого становить понад 7 залізничних ешелонів. Воно фактично невразливе для ураження дронами та ракетами.

Відео дня

Водночас, наземні резервуари зараз практично не використовуються.

"Ймовірно, Чорноморський флот РФ посилив оборону, щоб захистити від пошкодження наземну інфраструктуру нафтобази - трубопроводи, насоси, що перекачують", - "Кримський вітер".

Ситуація в окупованому Криму

Як писав УНІАН, днями в Криму безпілотники ЦСО "А" Служби безпеки України та Сил спеціальних операцій ЗСУ завдали ударів по низці об'єктів окупантів. Зокрема, було атаковано Феодосійський морський нафтовий термінал, на його території сталася масштабна пожежа.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що пошкоджено 16 резервуарів із пальним. Нафтовий термінал у Феодосії - важлива логістична ланка в постачанні армії РФ паливно-мастильними матеріалами. Загальний обсяг нафтопродуктів, які могли зберігатися в резервуарах, - приблизно 193 тис. куб. м.

Вас також можуть зацікавити новини: