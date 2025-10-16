Головний розвідник наголосив, що санкційного тиску на Росію недостатньо.

Російська Федерація зазнала більших втрат від ударів України, ніж від запровадженних економічних санкцій західних партнерів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов на Київському міжнародному економічному форумі.

"Насправді наші удари мали більший вплив ніж санкції. Це просто така математична правда. Ми нанесли прямою дією набагато більших збитків Російській Федерації, ніж будь-які економічні важелі впливу, які були введені до цього часу. Це теж неприємна правда, яка приводить нас до висновку, що вочевидь цього недостатньо", - сказав Буданов.

Він наголосив, що поточний санкційний тиск західних партнерів на Росію недостатній.

"Якщо це буде продовжуватись так, як воно є, то це не матиме впливу на світобачення Російської Федерації. Але в комплексі це дасть своє", - додав начальник ГУР.

Удари України по російським НПЗ – останні новини

Із початку серпня Україна завдала щонайменше 28 ударів по ключових російських нафтопереробних заводах. А минулого тижня дрони вразили російський НПЗ за 1400 км від кордону з Україною.

Українські атаки призвели до того, що Володимир Путін був змушений суттєво послабити правила надання паливних субсидій для російських нафтопереробних заводів.

