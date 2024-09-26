Нові кадри зроблено на глибині 3300 м під поверхнею океану.

Камери на дні западини Тонга в південній частині Тихого океану зняли рідкісні кадри великоперого кальмара з тонкими кінцівками, що витягаються на кілька метрів завдовжки, як показує нове відео.

Великоперий кальмар (Magnapinna) - надзвичайно невловимий тип головоногих молюсків - група, до якої також входять восьминоги і каракатиці - з усього лише близько дюжини зареєстрованих спостережень. Це найглибоководніший вид кальмарів, відомий науці, що виживає на глибині понад 6100 метрів, згідно з даними Ocean Conservancy.

Нові кадри зроблені на глибині 3300 м під поверхнею океану. Дослідники помітили кальмара випадково, досліджуючи западину, і вони кажуть, що це була вдала зустріч.

"Ми завжди сподіваємося побачити цей тип тварин. Великопері кальмари - це не те, що ви б активно шукали, це вид, який розраховує на те, що ми випадково на них натрапимо", - сказав Алан Джеймісон, професор і глибоководний вчений з Університету Західної Австралії, який зібрав відзнятий матеріал, пише Live Science.

За його словами, більшість задокументованих спостережень цих кальмарів - це "випадкові зйомки нафтових і газових робіт".

Кальмар на новому відео, ймовірно, годувався або намагався годуватися, сказав він. На кадрах видно, як тварина повільно йде морським дном, а потім раптово зупиняється і пульсує великими плавниками, прикріпленими до його тіла. Хоча здається, що кальмар щось тягне за собою за кадром, він, швидше за все, просто намагається відірвати свої липкі щупальця від морського дна, пояснив Джеймісон.

Дослідники підрахували, що довжина тіла кальмара становить від 20 до 30 сантиметрів. Його кінцівки витягувалися в кілька разів більшими і мали "вкрай непропорційний вигляд", зазначив Джеймісон. Учені вважають, що кальмар може досягати довжини до 8 м, включно з кінцівками.

Чому у кальмара такі довгі, веретеноподібні кінцівки, залишається загадкою, сказав Джеймісон, але, ймовірно, це пов'язано з харчуванням. Великоперий кальмар - єдиний відомий кальмар, який живе на глибинах від від 6000 до 11 000 м, де їжі мало, і здебільшого вона надходить у вигляді часток, що падають зверху.

Щоб розгадати цю загадку, вченим спочатку потрібно дізнатися більше про самого кальмара.

"Хитрість у тому, щоб продовжувати знімати все, що відбувається, і врешті-решт, якщо вам пощастить, хтось із них вшанує вас своєю присутністю", - сказав Джеймісон.

Дослідження мешканців підводного світу

На поверхні Тихого океану біля узбережжя Сан-Дієгознайшли загадкову глибоководну рибу, яка поставила вчених у глухий кут. Морські експерти кажуть, що ця істота, що нагадує змію, була винесена на берег для вивчення.

У повідомленні Інституту океанографії Скріппса йдеться про те, що сріблясту рибу-веслоноса завдовжки 3,6 метра знайшла група любителів підводного плавання і каякерів у бухті Ла-Хойя.

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