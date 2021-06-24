Зазвичай їх спостерігають у регіоні на початку липня.

У національний природний парк «Тузловські лимани» в Одеській області з тундри прилетіли бойові турухтани.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив співробітник заповідника Іван Русєв.

За його словами, зазвичай ці птахи прилітають в заповідник на початку липня, але цього року прилетіли раніше.

«Учора, після проливних дощів у НПП "Тузловські лимани" з'явилися перші брижачі (турухтани). Першими летять на зимівлю самці, а незабаром за ними самки і молоді птахи. Вони відлітають зазвичай невеликими групами від 5 до 30 особин, але іноді утворюють великі зграї. За добу вони здатні пролетіти відстань до 300 км», - написав Русєв.

За його словами, масове осушення боліт наприкінці XIX століття призвело до зникнення багатьох гніздівель брижача на території Європи.

Вперше вид описав як Tringa pugnax у 1758 році шведський зоолог Карл Лінней. Видовий епітет з латині українською мовою перекладається як «бойовий, войовничий». Ареал проживання простягається від Великої Британії та Північної Європи через Сибір до узбережжя Охотського моря і Берингової протоки.

Турухтани гніздяться на вологих луках, розташованих біля малих водойм, прісноводних і торф'яних боліт. Особливо їх приваблюють ділянки північноєвропейської та азійської тундри, розташовані в дельтах мілководних річок, і вересові пустки.

В Африці місця зимівлі розташовані на Середземноморському узбережжі та на південь від пустелі Сахара. Деякі сибірські популяції здійснюють тривалі міграції до тропічних регіонів Західної Африки, пролітаючи туди й у зворотному напрямку по 30 тис. км.

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Довідка УНІАН. «Тузловські лимани» - національний природний парк, розташований на території Татарбунарського району Одеської області. Створений 1 січня 2010 року. Площа - 27 865 га. Згідно з Рамсарською конвенцією, система озер, розташованих у парку, має статус водно-болотних угідь міжнародного значення з особливим охоронним режимом.

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Автор: Лариса Козова