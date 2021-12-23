Місцеві жителі вимушені збирати дощову воду.

Затоплені вугільні шахти на Донбасі загрожують забрудненням ґрунтових вод і екологічною катастрофою.

Про це йдеться в матеріалі DW.

За останні 200 років на Донбасі було видобуто близько 15 мільярдів тонн вугілля. Після розпаду СРСР багато шахт стали збитковими і були закриті. Утім робили це нашвидкуруч, а тепер існує загроза екологічної катастрофи.

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У разі закриття шахти є потреба відкачування з них води, оскільки існує ризик затоплення шахт і, як наслідок, прилеглих територій забрудненою водою. Ці території стають непридатними для ведення сільського господарства.

За даними Національного інституту стратегічних досліджень України за 2019 рік, щонайменше 300 тисячам осіб тільки на тимчасово окупованих територіях Донбасу "критично загрожує" забруднення води.

Кожна четверта будівля на лінії розмежування вже не має доступу до безпечного джерела питної води.

"90 відсотків води, яка була перевірена з джерел поза системи постачання питної води, була непридатною для пиття", - зазначив гідрогеолог Євген Яковлев з Національної академії Наук України.

"Такі захворювання, як гострі шлунково-кишкові інфекції, особливо у дітей до чотирьох років, трапляються тут у десятки разів частіше, ніж у середньому по країні", - додав він.

Головна водна артерія регіону - 300-кілометровий канал Сіверський-Донець-Донбас, пролягає у межах лінії фронту. Труби датуються ще 50-ми роками і неодноразово були пошкоджені унаслідок бойових дій.

Вода в притоках Сіверського Донця - п'ятої за довжиною річки в Україні, яка є основним джерелом прісної води на Донбасі - подекуди набула оранжевого відтінку.

Єдиною альтернативою для місцевих часто залишаються колодязі - теж із забрудненою водою.

Уряд неодноразово звинувачував окупаційну владу у закритті шахт без дотримання необхідних екологічних стандартів. Окупанти заперечують наявність проблеми.

Особливе занепокоєння викликає ситуація на шахті "Юнком" у Єнакієвому. Окупанти припинили обслуговування шахти, де досі присутні радіоактивні елементи після підриву атомної бомби в 1979 році.

Радіоактивні частинки потрапляють у підземні води, відтак у річки Кальміус та Сіверський Донець, а звідти - у Чорне море.

У 2018 році із затоплених шахт "Батьківщина" та "Голубовська" потекла вода у шахту в Золотому (підконтрольна територія). Відтоді забруднену воду з шахти відкачують цілодобово, але, за повідомленнями місцевих ЗМІ, зливають у річку Комишуваха. Дослідження показують, що там вже значно перевищені допустимі норми вмісту хлоридів, сульфатів і марганцю.

Місцеві жителі вимушені шукати інші варіанти забезпечення себе питною водою, зокрема, збирати дощову.

Інша проблема - просідання ґрунту. При обваленні шахтних стволів внаслідок затоплення поверхня ґрунту зміщується. За оцінками, на Донбасі просісти може територія, загальною площею у 12 тисяч гектарів.

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