Аби уникнути несправедливого миру, Україні та Європі потрібно взяти ініціативу в свої руки.

Києву та союзникам вдалося здійснити гідний опір "мирному плану" США-Росії, але без швидких скоординованих дій в майбутньому – мова йде зокрема про передачу російських активів на суму 140 мільярдів євро – тиск на Україну може знову зрости, пише The Economist.

Головна проблема полягає в тому, що в цій війні на виснаження Україні не вистачає людей та зброї – Росія виробляє більше безпілотників і може пробити її протиповітряну оборону.

Європа, економіка якої вдесятеро більша за російську, може допомогти вирішити цю проблему, виділивши необхідні кошти. Її лідери розуміють загрозу, але, здається, не можуть перетворити слова на дії, вважає видання.

Європейський Союз досі не зміг узгодити план репараційного кредиту Києву під заморожені російські активи на суму 140 мільярдів євро. Якщо Європа не перейде до більш активних кроків, допомога може прийти надто пізно, щоб врятувати Україну.

"Мирний план" Трампа тоді і зараз

Момент максимальної дипломатичної небезпеки для України, схоже, минув – принаймні, поки що.

Початковий "мирний план" ніби стосувався миру, але насправді прокладав шлях до наступної війни, перешкоджаючи здатності України захищатися, винагороджуючи агресію кремлівського диктатора Путіна та передбачаючи послаблення санкцій та інвестиції, які забезпечили б Росію коштами для переозброєння.

План обіцяв зустріти майбутній напад Росії "рішучою скоординованою військовою відповіддю", але подробиць не було, і перспектива того, що Трамп – або будь-який інший американський президент – зійдеться віч-на-віч з ядерною Росією через Україну, не правдоподібна.

Наразі переговори тривають. Обнадійливо, що американці послабили вимоги щодо крайнього терміну відповіді від України на День подяки та відмовилися від повідомленої загрози позбавити Київ американської розвідки та зброї, якщо Володимир Зеленський не підпише угоду. Україна та її європейські союзники також домоглися деяких поступок.

Але багато чого ще належить обговорити, і кожен крок до угоди, яка могла б запропонувати Україні основу безпечного майбутнього, саме з цієї причини викличе нові заперечення з боку Росії. Якщо навіть під тиском США не вдасться розробити план, прийнятний для обох сторін, то бойові дії продовжуватимуться.

Умови для завершення війни

На думку The Economist, для України успіх означає становлення процвітаючою демократією західного зразка. Однак кожний з цих пунктів дедалі більше ставиться під сумнів. Щоб процвітати, Україні потрібні капітал і люди, які повернуться. Але якщо Росія, ймовірно, знову нападе, капітал і люди втечуть.

Щоб бути країною західного зразка, Україна повинна бути пов'язана з європейськими політичними, економічними та оборонними мережами. Але якщо США нав'язує несправедливий мир, а Європа при цьому не зможе захистити їхню країну, українці почуватимуться зрадженими.

Щоб демократія в Україні була здоровою, її політики повинні проявити лідерські якості. Але 28-пунктний план капітуляції був оприлюднений, коли масштабний корупційний скандал сколихнув дедалі централізованіший та непопулярний уряд Києва.

Однак, попри те, на чому наполягають деякі з оточення президента Трампа, поразка не неминуча. Путін платить жахливу ціну за кожен метр української землі. Російська економіка може витримати війну, але перебуває під тиском.

Гроші РФ стають все більш обмеженими. Ціни на нафту, які в 2023 і 2024 роках становили в середньому трохи більше 80 доларів за барель, за прогнозами, впадуть до 50 доларів наступного року та досягнуть 30 доларів до кінця 2027 року.

Заморожені російські активи - останні новини

У разі підписання спільного "мирного плану" США-Росії, американський президент Дональд Трамп міг отримати для своєї країни "бонус" у розмірі 300 мільярдів доларів, переважно за рахунок заморожених росактивів.

При цьому викрита нещодавно корупційна оборудка в енергетиці України обсягами в 100 мільйонів доларів суттєво послабила позиції європейських політиків, які виступають за передачу росактивів Києву, аби той мав можливість продовжувати опір російській агресії.

