Названо автомобіль, який українці найчастіше відправляють за металолом

У жовтні українці здали на утилізацію 2067 машин, включно з легковиками, автобусами та вантажівками.

Такі дані наводять фахівці Інституту досліджень авторинку.

Найчастіше на металолом відправляли легкові авто – їхня кількість минулого місяця становила 1638 одиниць.

Список претендентів на переплавку є справжнім "‎музеєм"‎ пострадянського автопрому. Левова частка припадає автомобілі ВАЗ. Перше місце посів ВАЗ-2107 – цих авто було вибраковано 115 одиниць. Одразу за "‎сімкою" ‎йдуть ВАЗ 2106 (96) та Daewoo Lanos (80).

В основному у списку представлені народні автомобілі, але можна побачити і ГАЗ "‎Волга"‎, яка у радянські часи була символом влади та достатку. Сьогодні таке авто непотрібний тягар через свою "ненажерливість".

Найстарішим транспортним засобом, що офіційно покинув у жовтні вітчизняний автопарк, виявився автобус ПАЗ 672М. Його випустили у 1962 році, так що "ПАЗик" чесно відпрацював свої 63 роки.

Зазначимо, що здебільшого автомобілі вибракують саме через їхній вік. Так, середній вік легкових машин, які пройшли цю операцію у жовтні, становив 27 років. У випадку з вантажівками і автобусами середній вік становив 26 років.

Український авторинок – останні новини

Минулого місяця українці придбали більш ніж 9,5 тисячі ввезених з-за кордону вживаних легкових авто віком до п’яти років. Найпопулярнішими в цьому сегменті виявилися електромобілі, на які припало 57% продажів. Серед окремих моделей найбільшим попитом користувалися Tesla Model Y та Tesla Model 3.

Також повідомлялося, що у минулому місяці найбільшими регіональними ринками нових легковиків стали Київ та Київська область, а також Дніпропетровська, Харківська та Одеська області.

