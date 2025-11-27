Під час екстрених відключень світла графіки не діють.

У трьох областях України через наслідки попередніх російських атак на енергооб’єкти запроваджено аварійні відключення світла, повідомляє "Укренерго".

Як зазначили у компанії, обмеження застосовуються у Харківській, Полтавській та Сумській областях.

"Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення наразі не діють", - нагадали диспетчери енергосистеми та додали, що енергетики працюють над тим, аби якомога швидше відновити стабільне електропостачання.

В "Укренерго" також зауважили, що аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Також там зазначили, що за останню добу ворог продовжив атакувати українські енергооб’єкти, внаслідок чого на ранок були локальні знеструмлення у кількох областях.

Удари РФ по енергетиці України - останні новини

Восени Росія активізувала удари по енергосистемі України. Зокрема, 25 листопада російська армія вчергове атакувала Київ дронами та ракетами. Внаслідок удару є жертви та руйнування.

У Міненерго додали, що окрім столиці під російський удар потрапили енергооб’єкти у п'яти областях. Ворожі дрони та ракети залишили без світла понад 100 тисяч споживачів.

Попри регулярні російські атаки, енергетикам вдається поступово скорочувати обсяг відключень для споживачів. Очільник "Укренерго" Віталій Зайченко прогнозує, що до кінця тижня у більшості регіонів України будуть відключати щонайбільше дві черги споживачів в разі відсутності нових обстрілів.

