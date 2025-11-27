У 'ПриватБанку' подешевшав долар: актуальний курс валют на четвер

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 42,55 грн, а євро – 49,51 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у четвер, 27 листопада, подешевшав на 5 копійок і складає 42,45 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні, в свою чергу, зріс на 5 копійок і складає 49,40 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,85 гривні, а євро - за курсом 48,40 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у четвер не змінився і становить 42,55 гривні. Курс євро при оплаті карткою 27 листопада також залишився на попередньому рівні і складає 49,51 гривні.

Нацбанк встановив на 27 листопада офіційний курс долара до гривні на рівні 42,30 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 10 копійок. По відношенню до євро гривня залишилася на попередньому рівні. Так, офіційний курс європейської валюти встановлено на рівні 48,95 гривні за один євро.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні знизився на 8 копійок і складає 42,55 гривні за долар, а продати американську валюту можна за середнім курсом 42,08 гривні за долар.

При цьому середній курс євро до гривні подешевшав на 5 копійок і складає 49,35 гривні за євро, а продати європейську валюту можна за курсом 48,80 гривні за євро.

