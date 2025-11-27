На поточний момент Cyberpunk вважається основним джерелом доходу команди.

CD Projekt Red пролила світло на майбутнє франшизи Cyberpunk. У свіжому фінансовому звіті студія повідомила, що продажі оригінальної гри 2020 року перевищили позначку в 35 мільйонів копій, що робить її головним джерелом прибутку компанії.

Інтерес до проєкту помітно зріс після релізу версії для Nintendo Switch 2 і Mac. Поява в каталозі PlayStation Plus також сприяла сплеску інтересу – не тільки до основної гри, а й до доповнення Phantom Liberty.

Хоча зараз "Відьмак 4" залишається пріоритетом, робота над сиквелом Cyberpunk поступово набирає обертів. Проєкт, який, за оцінками CDPR, може зайняти 4-5 років від стадії "препродакшену" до релізу, перейшов у більш інтенсивну фазу. Станом на 31 жовтня 2025 року над другою частиною працювали 135 осіб, а до середини 2027-го команду розробників планують розширити до 300 осіб.

ЗМІ пишуть, що Cyberpunk 2 (Project Orion), найімовірніше, вийде не раніше 2030 року. Раніше директор CDPR Міхал Новаковський уже озвучував приблизні терміни – якщо підрахунки вірні, це буде гра не для нинішнього покоління консолей, а для наступного. Очевидно, гру випустять для PS6 і нового Xbox, а також ПК.

Про сиквел Cyberpunk 2077 практично нічого невідомо. Судячи з вакансій на сайті студії, вид від першої особи збережеться, також у грі з'явиться мультиплеєр. А ще розробники прагнуть створити "найреалістичнішу систему NPC".

Нагадаємо, раніше CD Projekt анонсувала продовження аніме за Cyberpunk 2077. Новий сезон стане повністю самостійною історією, без зв'язків із подіями першого.

У липні цього року студія випустила чергове "фінальне" оновлення для Cyberpunk 2077, в якому додали нові машини та невеликі квести для їх відкриття, автопілот і розширений фоторежим.

