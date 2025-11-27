Мирні переговори щодо України поновили тиск щодо узгодження умов позики для Києва.

Європейські уряди можуть зіткнутися з вищою вартістю запозичень, якщо Євросоюз продовжить реалізацію планів використання заморожених російських активів для позик Україні на суму 140 мільярдів євро.

Про це попередив головний зберігач цих активів, пише Financial Times.

У листі, з яким ознайомилося видання, брюссельський центральний депозитарій цінних паперів Euroclear заявив, що новий кредитний план для України за межами Євросоюзу сприйматиметься як "конфіскація" і налякає інвесторів у європейський суверенний борг.

Відео дня

Зазначається, що ЄС заморозив близько 210 млрд євро російських державних активів після вторгнення Росії в Україну, з яких близько 185 млрд євро зберігаються в Euroclear. Мирні переговори щодо України поновили тиск щодо узгодження умов позики для Києва на суму 140 млрд євро з використанням заморожених російських суверенних активів.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила Європарламенту, що комісія "готова представити юридичний текст" щодо позики, забезпеченої замороженими активами. Однак план щодо боргу залишається спірним, і багато технічних деталей досі не врегульовано.

У листі до фон дер Ляєн та президента Європейської ради Антоніо Кошти Euroclear попереджає, що так званий "репараційний кредит" може зашкодити привабливості європейських фінансових ринків та інвестиційному клімату.

"Внаслідок цього премія за ризик зросте й спричинить стійке збільшення спредів за суверенними європейськими облігаціями, підвищивши вартість запозичень для всіх держав-членів", – цитує FT виконавчого директора Euroclear Валері Урбен.

За його словами, ініціатива зашкодить інвестиціям на континенті, "оскільки інвестори, зокрема суверенні фонди та центральні банки, сприйматимуть її як еквівалент конфіскації резервів центральних банків, що підриває верховенство права".

Єврокомісія стверджує, що запропонована схема не є конфіскацією, хоча й визнає ризик, що її можуть так трактувати. Урбен же наголошує, що Росія може розцінити це як конфіскацію, що може спричинити юридичні позови, від яких Euroclear має бути захищений.

Оскільки лідери ЄС не змогли домовитися про позику на саміті в жовтні, фон дер Ляєн також висунула ідею надання двосторонніх грантів або залучення нового спільного боргу для фінансування Києва, якщо вони не зможуть домовитися про те, як використовувати заморожені російські активи.

Але нова мирна ініціатива президента США Дональда Трампа щодо України, яка спочатку пропонувала використовувати заморожені активи для інвестиційних фондів США в Україні та Росії, посилила тиск на ЄС щодо прийняття рішення про позику.

І Комісія, і більшість країн Євросоюзу сподіваються укласти угоду щодо кредиту, який потребує одностайності, на наступній зустрічі лідерів у Брюсселі 18 грудня.

Репараційний кредит для України – останні новини

Глава Euroclear Валері Урбен заявив, що бельгійський депозитарій, який володіє замороженими російськими активами на суму 193 млрд євро, "не виключає" подачі позову проти ЄС у разі ухвалення рішення про конфіскацію цих коштів.

"Мирний план" пропонує вкласти заморожені активи в інвестиційні фонди в Україні та Росії, які очолюватимуть США, на суму в сотні мільярдів доларів. Передбачається, що 100 млрд доларів заморожених російських активів будуть інвестовані в очолювані Вашингтоном зусилля з відновлення та інвестування в Україну. США отримають 50% прибутку від цього підприємства. При цьому чиновники Євросоюзу пообіцяли продовжити реалізацію плану з використання заморожених російських активів для надання Києву кредиту в розмірі 140 млрд євро.

Також європейські країни працюють над екстреним планом "Б", аби не допустити того, щоб Україна залишилася без грошей на початку наступного року, якщо їм не вдасться домовитися про використання заморожених російських активів на користь Києва.

Вас також можуть зацікавити новини: