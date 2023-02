Відзначається, що різниця в прогнозах досягнення критичної позначки склала близько 40 років.

Кліматологи за допомогою штучного інтелекту з'ясували, через який період людство досягне основного порогу потепління. Відзначається, що це може статися вже через 10-12 років.

Відповідне дослідження опублікували в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences. У ньому йдеться, що між 2033 і 2035 роками Земля перевищить позначку в 1,5°C.

На думку співавтора дослідження Ноа Діффенбау зі Стенфордського університету, світ досягне позначки в 1,5 градуса за "будь-яким реалістичним сценарієм скорочення викидів", але можна уникнути підвищення до 2 градусів. Для цього необхідно, щоб всі країни вже до середини поточного століття досягли нульових викидів.

За прогнозом штучного інтелекту, позначки в 2°c людство досягне до 2050 року і утримати підвищення температури нижче майже неможливо. Навіть в тому випадку, якщо людство знизить викиди, то потепління в 2°c відбудеться в 2054 році.

"Ми використовуємо цей дуже потужний інструмент, який здатний брати інформацію та інтегрувати її таким чином, що не в змозі зробити жоден людський розум, на краще чи на гірше", – зазначив учений.

Варто зазначити, що прогноз ШІ відрізняється від прогнозу дослідників, оскільки використовувались різні методи. Так, за прогнозом вчених за умови зниження викидів позначки в 2 градуси світ повинен був досягти приблизно в 2090-х роках.

Глобальне потепління - що відомо

За даними Всесвітньої Метеорологічної Організації, літо 2022 року стало найспекотнішим у Європі за всю історію спостережень. Середня температура була на 0,4 градуса вище, ніж влітку 2021 року.

При цьому генсек Всесвітньої Метеорологічної Організації Петтері Таалас зазначив, що теплові хвилі на Землі будуть частішими та інтенсивнішими.

Варто зазначити, що ряд досліджень показують, що зміна клімату серйозно порушує кругообіг води на Землі.

