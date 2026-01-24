Зменшать ризик пожеж: на Одещині у дику природу випустили стадо водяних буйволів

Заповідний острів знаходиться поблизу населеного пункту, який відомий як "українська Венеція".

На півдні Одеської області у дику природу випустили стадо водяних буйволів. Про це повідомила організація Rewilding Ukraine, яка також оприлюднила відповідне відео.

Йдеться, що на острів Білгородський в Одеській області фахівці організації випустили 12 водяних буйволів. Острів розташований поблизу населеного пункту Вилкового, який також відомий як "українська Венеція". Як уточнюється, Білгородський - у самому серці дельти Дунаю та є частиною Дунайського біосферного заповідника.

"Острів Білгородський – це близько 2200 гектарів природних луків і водно-болотних угідь із великим потенціалом для ревайлдингу. Раніше тут ми вже випускали у природу оленів та ланей, а буйволи стали наступним кроком у відновленні лучних екосистем", - пояснюють в Rewilding Ukraine.

За словами фахівців, завдяки природному, контрольованому випасу буйволи допоможуть підтримувати напіввідкритий мозаїчний ландшафт, зменшувати надлишок рослинності та ризик пожеж, а також сприятимуть зростанню біорізноманіття. Переміщення тварин регулюють електропастухи, а дослідники спостерігатимуть за їхнім впливом на екосистеми острова.

На відео, яке оприлюднили фахівці, зафіксовано випуск стада на острів. Видно, що, крім дорослих тварин, в стаді є й дитинча.

Довідково: Буйвіл індійський, або азійський буйвіл, або водяний буйвіл (Bubalus bubalis, syn. Bubalus arnee) – вид ссавців роду буйвіл. Вид відомий переважно за свійськими (одомашненими) формами. Дикі популяції поширені в Індії, Непалі, Бутані й Таїланді. Дика форма (яку інколи називають "дикий азійський водяний буйвіл") перебуває під загрозою зникнення.

Нагадаємо, нещодавно у дикому степу в Одеській області з’явився один з найшвидших хижих птахів Євразії – сокіл балабан. Зокрема, фахівці Rewilding Ukraine разом з Київським зоопарком випустили птаха у дику природу Тарутинського степу.

Ця територія є важливим осередком збереження степових екосистем, а випуск - частиною довгострокової програми з ревайлдингу степових екосистем півдня України. За словами фахівців, повернення хижаків сприяє стабілізації популяцій дрібних хребетних, підтриманню біорізноманіття тощо.

