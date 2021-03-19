В Україні третина насіння нижче стандартів якості, оскільки є контрафактом / REUTERS

В Україні, за експертними даними, близько 25-30% насіння не відповідає належній якості.

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Про це повідомляє Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

"Це або контрафакт (продукція, яка реалізується з порушенням майнових прав інтелектуальної власності), або фальсифікат (продукція, виготовлена з порушенням технології або шляхом копіювання форми, упаковки, а також неправомірного відтворення товару іншої особи)", - йдеться в повідомленні.

Найбільш поширеними випадками фальсифікату на сьогодні є підміна гібридів і заміна одного сорту іншим, з нижчими якісними показниками.

Також встановлено, що близько 73% вітчизняних сільгоспвиробників не можуть самостійно розпізнати контрафактне насіння.

Відзначається, що використання для посіву контрафактного і фальсифікованого насіння може призвести до втрати до чверті врожаю.

У Держпродспоживслужбі рекомендують купувати насіння в офіційних дистриб'юторів і підкреслюють, що кожна партія насіння для реалізації повинна супроводжуватися сертифікатами, а виробник має бути внесений до Державного реєстру із заявленою кількістю насіння на реалізацію.

Що цьому передувало

  • Наприкінці вересня 2020 року Європейський Союз визнав українську систему сертифікації насіння еквівалентної вимогам ЄС.
  • За оцінками насіннєвої асоціації України, потенціал експорту українського насіння досягає 100 мільйонів доларів, при цьому частка експорту в ЄС може зрости до 10%.

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Автор: Ганна Нагорна