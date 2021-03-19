Зазначається, що близько 73% вітчизняних сільгоспвиробників не можуть самостійно розпізнати контрафактне насіння.

В Україні, за експертними даними, близько 25-30% насіння не відповідає належній якості.

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Про це повідомляє Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

"Це або контрафакт (продукція, яка реалізується з порушенням майнових прав інтелектуальної власності), або фальсифікат (продукція, виготовлена з порушенням технології або шляхом копіювання форми, упаковки, а також неправомірного відтворення товару іншої особи)", - йдеться в повідомленні.

Найбільш поширеними випадками фальсифікату на сьогодні є підміна гібридів і заміна одного сорту іншим, з нижчими якісними показниками.

Також встановлено, що близько 73% вітчизняних сільгоспвиробників не можуть самостійно розпізнати контрафактне насіння.

Відзначається, що використання для посіву контрафактного і фальсифікованого насіння може призвести до втрати до чверті врожаю.

У Держпродспоживслужбі рекомендують купувати насіння в офіційних дистриб'юторів і підкреслюють, що кожна партія насіння для реалізації повинна супроводжуватися сертифікатами, а виробник має бути внесений до Державного реєстру із заявленою кількістю насіння на реалізацію.

Що цьому передувало

Наприкінці вересня 2020 року Європейський Союз визнав українську систему сертифікації насіння еквівалентної вимогам ЄС.

За оцінками насіннєвої асоціації України, потенціал експорту українського насіння досягає 100 мільйонів доларів, при цьому частка експорту в ЄС може зрости до 10%.

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Автор: Ганна Нагорна