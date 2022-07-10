Держсекретар США знову закликав Росію дозволити експорт зерна з України.

Обмеження Росією експорту українського зерна, можливо, сприяло заворушенням на Шрі-Ланці.

Як повідомляє Радіо Свобода, про це сказав державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен журналістам у Бангкоку.

Він також висловив стурбованість, що дефіцит зерна може призвести й до інших криз по світу.

Блінкен знову закликав Росію дозволити експорт зерна з України.

"Те, що ми бачимо в усьому світі – це все більша невпевненість у доступі до їжі, яка значно посилилася через російську агресію проти України", - заявив державний секретар.

Він додав, що це також вплинуло на Таїланд, де ціни на добрива "виросли до небес" через блокаду українських портів.

На думку держсекретаря, це матиме серйозні наслідки для такої сільськогосподарської країни, як Таїланд, "оскільки відсутність добрив, як ми знаємо, означає, що наступного року врожайність знизиться, а ціни потенційно зростуть".

Крадіжка українського зерна і ситуація на Шрі-Ланці:

9 липня 2022 року на Шрі-Ланці стався один з найбільших антиурядових маршів.

За його підсумком тисячі демонстрантів в Коломбо прорвали поліцейські барикади та увірвалися в офіційну резиденцію президента.

Президент і прем'єр-міністр Шрі-Ланки погодилися піти у відставку.

Протести в країні викликали економічні складнощі, в тому числі брак продовольства і палива.

20 червня на засіданні Бюро Асамблеї Африканського Союзу президент України Володимир Зеленський заявив, що, за підрахунками експертів, від експорту українського продовольства залежить життя близько 400 млн людей у різних країнах світу.

За його словами, в даний час на елеваторах в Україні зберігається понад 25 млн тонн готового на експорт зерна.

Президент зазначив, що зараз влада налагоджує вивезення зерна залізницею і через порти сусідніх країн, але за новими маршрутами вдається направляти значно менший обсяг і за значно більший час. Це в підсумку призводить до подорожчання поставок.

Зеленський підкреслив, що продовольча криза у світі триватиме, поки триває війна Росії проти України.

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