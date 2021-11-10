Значне здорожчання солоного сала відбулось ще в жовтні.

Ціна на сало на сьогодні досягла рекордної позначки.

Про це йдеться в оновлених даних Мінфіну станом на 10 листопада.

Вартість солоного сала становить 186, 41 грн/кг, що на понад 40 грн/кг більше, ніж середня ціна продукту у серпні. Теперішня вартість сала є найвищою за останні роки, підкреслює Kurkul.com.

Значне здорожчання солоного сала відбулось ще в жовтні, коли вартість стрімко зросла на 20 грн/кг або 13%. З жовтня до листопада ціна зросла ще на 20 грн/кг або 11%.

Читайте такожУ жовтні на ряд продуктів "злетіли" ціни: що подорожчало найбільшеВодночас ціна на домашнє сало хоч і не втрачає високих позицій з початку року, проте зростає не такими темпами. На сьогодні коштує 134, 50 грн / кг.

Середня ціна на домашнє сало в супермаркетах станом на середу, 10 листопада, складає 134 гривні (Novus – 139 гривень, Megamarket – 129 гривень), а солоного сала – 183, 45 грн /кг (Metro – 184, 90 грн / кг, Auchan – 182 грн / кг).

Що кажуть експерти

На думку аналітиків, загалом на ціну сала може вплинути зниження цін на свиней забійних кондицій: "Як і минулі роки, в середині осені відбувається зниження ціни на свиней. До того ж тиск імпорту на внутрішні ціни відчутний і прогнозується зниження ціни ще на 2 грн/кг до минулого тижня. Ймовірно, українським виробникам потрібно бути готовим і до подальшого зниження ціни на свиней".

Ціни на сало в жовтні

За даними Мінфіну, середня вартість домашнього сала в жовтні склала 135,29 грн / кг, а солоного – 165,78 грн / кг.

Автор: Віолетта Орлова