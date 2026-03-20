В Україні різко подорожчали помідори, а морква – дешевшає: скільки коштують овочі

Зараз томати майже вполовину дорожчі, ніж рік тому.

Ціни в Україні на помідори за тиждень зросли в середньому на 10% до 120-140 грн/кг. Здорожчання викликане дефіцитом тепличних помідорів на ринку.

Аналітики проекту EastFruit вказують, що останнім часом обсяги поставок томатів в Україну з Туреччини знизилися – це і стало причиною дефіциту. Втім, вже скоро ситуація з турецьким імпортом має змінитися, що допоможе стабілізувати ціни.

З останнім здорожчанням, вартість імпортних томатів в Україні в середньому вже на 45% перевищує показники минулорічної давнини.

Водночас, за інформацією аналітиків, на ринку моркви, навпаки, збільшення пропозиції від фермерів вплинуло на зниження цін. Зараз овоч продають за ціною 5–11 грн/кг, що в середньому на 12% дешевше, ніж тижнем раніше.

Із початком потепління українські аграрії почали активно розпродавати запаси моркви зі сховищ. Достатньо велика частка некондиційної продукції. Водночас попит на овоч і до цього був невисоким.

Всі ці чинники впливають на здешевшання моркви. Більше того, виробники кажуть, що ціни на овоч можуть і далі знижуватися. При цьому морква в Україні вже в середньому на 72% дешевша, ніж у середині березня минулого року.

Ціни на продукти в Україні – головні прогнози

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук повідомив, що впродовж березня-квітня в Україні здорожчають харчові продукти через війну в Ірані. Вартість овочів зросте приблизно на 10%, а молочних продуктів – на 5%.

У свою чергу виконавчий директор асоціації "Союз птахівників України" Сергій Карпенко повідомив, що до Великодня в Україні зростуть ціни і на куряче м’ясо.

