Картопля, морква і буряк дешевшають: фермери в Україні розпродають овочі

Ціни на картоплю в Україні опустилися до 6-13 грн/кг, що в середньому на 20% дешевше, ніж за тиждень до цього. Фермери зберегли великі запаси овочу в сховищах, якість якого стрімко погіршується, але низький попит змушує їх опускати ціни перед початком польових робіт.
Аналітики проекту EastFruit повідомляють, що картопля в Україні вже коштує в середньому на 61% дешевше, ніж в аналогічний період минулого року. При цьому тренд на зниження ціни може зберегтися і навіть посилитися до кінця місяця, згідно з прогнозами.
Так само, як і картоплі, на 20% знизилася за тиждень ціна на моркву. Овоч продовжує дешевшати вже другий тиждень поспіль. Зараз ціни коливаються в діапазоні 6-12 грн/кг.
Причини здешевшання моркви такі самі, як і картоплі – з настанням теплої погоди якість овочу в сховищах швидко погіршується, і фермери намагаються збути продукцію, поки вона не втратила товарний вигляд. На сьогодні овоч продають в середньому на 72% дешевше, ніж минулого року.
Крім того, буряк втратив в ціні за тиждень в середньому 15%. Зараз його продають в межах 4-9 грн/кг. Найбільший тиск на ціни чинить сезонне збільшення пропозиції овочу на ринку, а попит при цьому зберігається на невисокому рівні. Наразі вартість столового буряку в Україні в середньому на 65% нижча, ніж в аналогічний період 2025 року.
Так само, як і гуртові ціни від виробників, знижуються і ціни на овочі борщового набору на ринку. В кінці минулого тижня картопля, морква та буряк втратили від однієї до трьох гривень на кілограмі.
Водночас заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук зазначає, що війна в Ірані сприятиме зростанню виробничих витрат українських фермерів, що не може не позначитися на вартості продукції. Здорожчання дизельного пального та добрив може коштувати середньому господарству біля 1,5 млн гривень.