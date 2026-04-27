Дешевшають картопля та огірки, а помідори знову дорожчають: які ціни на овочі зараз

З фруктів подорожчали яблоки та груші.

На минулому тижні з овочів в Україні найбільш істотно подешевшали огірки – їх продають в межах 55-80 грн/кг замість попередніх 80-130 грн/кг. Водночас ціни на помідори знову трохи підросли – з 155-170 до 160-180 грн/кг.

Аналітики проєкту EastFruit повідомляють, що картопля за тиждень дещо втратила в ціні – з 6-11 до 6-10 грн/кг. Серед овочів борщового набору також здешевшав буряк – з 8-10 до 8-9 грн/кг, а діапазон цін на ріпчасту цибулю розширився – з 6-7 до 5-8 грн/кг.

Морква додала в ціні 1 гривню – з 12-14 до 13-15 грн/кг. Білокачанна капуста здорожчала більш суттєво – з 4-10 до 7-11 грн/кг.

Решта ходових овочів дешевшала. Солодкий перець почали відпускати по 150-180 грн/кг замість 170-220 грн/кг тижнем раніше. Кабачок здешевшав зі 115-125 до 105-115 грн/кг, а баклажан – зі 110-180 до 100-180 грн/кг.

У фруктовому сегменті ціни здебільшого залишилися незмінними. Дещо здорожчали яблука – з 18-45 до 18-50 грн/кг та груші – з 45-130 до 50-130 грн/кг.

На полицях українських магазинів відчутно зросла вартість гречки – за попередній місяць деякі марки подорожчали на 50%. В торговельних мережах подібний ціновий сплеск пояснюють різким підвищенням ціни зі сторони виробників продукту.

Водночас ціна полуниці в Україні на старті сезону нижча, ніж рік тому. За прогнозами, ягода і надалі буде дешевшати, оскільки ринок не демонструє ознак ані дефіциту, ані ажіотажу.

