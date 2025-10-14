Найбільше в Україні дорожчають олія, яйця та курятина: Держстат повідомив сумну статистику

За рік ціни на деякі продукти харчування виросли на 30% та більше.

Ціни на продукти в України виросли майже на 30% у порівнянні з вереснем минулого року. Такі дані наводить Держстат.

Найбільш ходові продукти додали в ціні ще більше. Так, соняшникова олія здорожчала на 32,8%, куряче філе – на 34,8%. При цьому ціна на курячі яйця піднялася більше, ніж вполовину – на 53,6%.

А от серед фруктів ледь не вдвічі підскочила вартість яблук (+84,4%), які колись вважали найбільш доступним з фруктів.

Пшеничний хліб здорожчав на 20,8%, що відповідає зростанню цін на борошно (+20,2%). Такий само показник здорожчання у 20,8% має гречана крупа. Серед м’яса найбільше виросли ціни на свинину – на 37,8%.

В групі молочних товарів найбільше зростання у вершкового масла – на 29,2%. Показник здорожчання молока трохи нижчій від середнього (+18,2%), як і м’яких сирів (+18,1%).

Кардинальне здешевшання стосується єдиного продукту – це білокачанна капуста. Вона втратила цілих 49,4% вартості. Завдяки гарному врожаю також знизилися ціни зокрема й на картоплю – на 13,3%.

Ціни на продукти в Україні – прогнози експертів

Здорожчання свинини в цьому році може продовжитися. До кінця року має спрацювати сезонний фактор посилення попиту напередодні різдвяних свят. Тож виробники почнуть знову підвищувати ціни на свій товар.

Те саме стосується і яєць, вартість яких виросла ще сильніше. Утримувати курей в холодну пору року дорожче, ніж за більш теплої погоди. Виробники запевняють, щоправда, що різких коливань цін не передбачається.

