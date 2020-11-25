Луганські ФГ "Криничне" і ТОВ "Діброва" заявляють про рейдерське захоплення їхнього врожаю і звертаються до президента Володимира Зеленського з проханням про захист.

Відповідні заяви фермери відправили в офіс президента України та керівникам правоохоронних та антикорупційних органів. Звернення підписали директори компаній Махач і Хабіб Батирсултанови. Редакція має копію одного з документів.

Як випливає з документа, фермери виявилися жертвами "рейдерського захоплення з боку влади і правоохоронців". Також у зверненні стверджується, що від рейдерського захоплення постраждали співробітники філійДержавного підприємства "Конярство України": "Деркульський кінний завод №63", "Лимарівський кінний завод №61", "Стрілецький кінний завод №60".

Як пояснив адвокат фермерів Сергій Жердєв, з літа 2020 року здійснюється розбійне заволодіння урожаєм ФГ "Криничне" і ТОВ "Діброва".

"Законні договори про надання переліку сільськогосподарських послуг ФГ "Криничне" та ТОВ "Діброва" уклали з філіями ДП "Конярство України" восени 2019 року (під посів озимої пшениці) та навесні 2020 року (під посів соняшнику та кукурудзи). Всього було удобрено, засіяно і вирощено зернові на більш ніж 20 тис. га у Міловському і Біловодському районах Луганської області. Всі договори були укладені згідно з українським законодавством, були узгоджені з керівництвом ДП "Конярство України" і досі чинні", - пояснив адвокат.

Ці договори, за словами адвоката, дозволили скоротити збитки "Конярства" - приватні компанії почали платити за користування землею відразу після укладення договорів. Філії ДП вже отримали від фермерів понад 10 млн грн. Ще 40 млн грн було витрачено на догляд за землею, посівну, вирощування зернових.

"Ніхто, жодного разу не ставив під сумнів договори до тих пір, поки не почав дозрівати урожай. З літа життя фермерів перетворився на жахіття. Проти компаній почали одне за одним порушувати надумані кримінальні справи. Урожай незаконно заарештували, і почали силою забирати у законних власників. Незаконність арештів неодноразово підтверджували суди, але всупереч цьому рейдерське захоплення триває. Поліція - замість того, щоб припинити свавілля – сама активно віджимає урожай у законних власників", - заявив Сергій Жердєв.

Жердєв пояснив, що незаконно вилучений урожай перевозиться нібито для зберігання за 180-200 кілометрів від місця збирання, при цьому його ніхто не зважує, і по дорозі зерно розкрадають.

"У ФГ "Криничне" і ТОВ "Діброва" щодня рейдери забирають по 4 фури зерна. Збитки – 1 млн грн на день! Половина цього зерна - крадеться по дорозі в Рубіжне. Ми виявили один із таких пунктів перевалки, і все зафіксували на відео", - заявив адвокат.

Жердєв впевнений, що до рейдерства причетні вищі посадові особи Головного слідчого управління Національної поліції України та Луганського Головного управління НП, за фактом їхніх дій вже відкрито низку кримінальних проваджень.

Адвокат також уточнив, що рейдерство проти ФГ "Криничне" і ТОВ "Діброва" перейшло в активну фазу після призначення директором ДП "Конярство України" Євгена Веретюка. При цьому він не виключає, що гроші від продажу вкраденого у ФГ "Криничне" і ТОВ "Діброва" врожаю йдуть на фінансування тероризму.

"Увага СБУ неодноразово зверталася на те, що директор ДП "Конярство України" – активний діяч так званої "ДНР". У Макіївці є завод "Металіст". Звідти в січні 2015 бойовики обстрілювали українські війська в Дебальцевському котлі, в 2016 – Євген Веретюк урочисто відкривав відремонтований після обстрілів "Металіст", і гордо заявляв, що виробляє "затребувані в Республіці труби". А влітку 2020 року, Євгена Веретюка міністр економіки Ігор Петрашко призначив директором ДП "Конярство України". Сподіваємося, що звернення до Президента допоможе Володимиру Зеленському розкрити очі на рейдерство, яке прикривають "слуги народу" в погонах", - заявив адвокат.

Слова пана Жердєва підтверджує сюжет Донецького телеканалу Юніон-ТВ. Цей телеканал і його сайт заборонені в Україні указом Президента про санкції проти бойовиків. З усім тим, відео доступне за посиланням. "Завод виробляє профільні та круглі електрозварні труби... які потрібні в даній ситуації ... в Республіці"- каже журналістам "ДНР" Євген Веретюк.

Разом із Веретюком завод відкривав Олександр Тимофєєв. Тимофєєв відомий тим, що очолював штаб підрозділу бойовиків "Оплот", був "міністром доходів і зборів" т. зв. "ДНР" і входив до найближчого оточення ватажка "ДНР" Олександра Захарченка, вбитого вибухом у ресторані "Сепар" в серпні 2018 року.

Адвокат Жердєв також заявив: "місцеві активісти та представники ФГ "Криничне" та ТОВ "Діброва" хотіли потрапити на зустріч із Володимиром Зеленським, який у жовтні 2020 р. приїжджав інспектувати "Велике будівництво" на Луганщині. Але місцева поліція без підстав утримувала понад 20 осіб протягом усього візиту Зеленського в Луганську область, не даючи їм розповісти Президенту правду про рейдерське захоплення врожаю луганських фермерів. Їх відпустили, тільки коли Президент поїхав".

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Автор: УНІАН