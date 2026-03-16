Через проблеми з газом країни Азії накрили проблеми: крематорії перейшли на електрику

У низці країн Азії спостерігаються масштабні проблеми. Зокрема у Пакистані закрили школи, а в Бангладеш університети.

В Індії крематорії перестали використовувати газ для спалювання померлих, а ресторани припинили смажити їжу у фритюрі. У Пакистані держслужбовці працюють 4 дні на тиждень, а в Бангладеш закрилися університети, студентам скасували ыспити.

Як пише Financial Times, війна США та Ізраїлю проти Ірану спричинила перебої з енергопостачанням у світі, однак найбільше постраждала Південна Азія, яка значною мірою залежить від газу з країн Перської затоки.

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді закликав громадян не панікувати, однак у країні ширяться повідомлення про накопичення запасів, крадіжки та спекуляцію на тлі дефіциту газових балонів.

Індія – другий у світі імпортер зрідженого нафтового газу (LPG) – отримує близько 60% поставок з Об’єднаних Арабських Еміратів, Кувейту, Катару та Саудівської Аравії. Проте через закриття Ормузької протоки поставки різко скоротилися, а значних запасів у країни немає.

Уряд дозволив використовувати більш забруднювальні види палива – вугілля, дрова та керосин – після того, як ресторани попередили про можливе закриття через нестачу газу. А крематорії через дефіцит газу вже переходять із газових установок на електричні печі, щоб уникнути накопичення тіл.

У Мумбаї до половини готелів можуть припинити роботу, якщо ситуація не покращиться, заявили в асоціації готелів і ресторанів. Приблизно 20% закладів уже закрилися.

Національна ресторанна асоціація Індії вже порадила своїм 500 000 членам розглянути скорочення робочих годин, припинити пропонувати страви, що потребують тривалого тушкування та смаження у фритюрі, а також використовувати кришки під час приготування їжі для економії енергії.

На тлі дефіциту ціни на газ різко зросли. За словами власників малого бізнесу, на чорному ринку газові балони продають удвічі дорожче за звичайну ціну – близько 1 800 рупій (приблизно $20).

Удар дефіциту газу по інших країнах

Криза торкнулася й постачання зрідженого природного газу (LNG), який використовується для виробництва добрив, електроенергії та роботи нафтопереробних заводів.

Пакистан, Індія та Бангладеш значною мірою залежать від імпорту LNG із Катару. Зокрема майже три чверті імпорту LNG Бангладеш торік забезпечили Катар і ОАЕ.

У Бангладеш, який імпортує 95% енергоресурсів, влада вже запровадила масштабне нормування газу. Державна компанія Petrobangla обмежила щоденні поставки, а уряд закрив усі університети та переніс канікули до свята Ід аль-Фітр, щоб зменшити споживання енергії.

Уряд також доручив державним заводам з виробництва добрив призупинити роботу на 15 днів, щоб спрямувати газ на електростанції та уникнути масштабних відключень.

Дефіцит газу торкнувся і Шрі-Ланки, де на заправках утворилися довгі черги. Президент країни заявив, що запасів LPG вистачає лише приблизно на тиждень.

У Пакистані уряд закрив школи до кінця місяця, перевів усі університетські заняття в онлайн-формат і запровадив чотириденний робочий тиждень для більшості урядових установ. Крім цього, ціни на бензин підвищили на 20%.

Пакистан має власні постачання газу, але все ще залежить від виробників із країн Перської затоки, що забезпечує п'яту частину його споживання газу.

Вплив війни в Ірані на енергетику

Війна на Близькому Сході може спричинити глобальну продовольчу кризу, яка буде гіршою за ту, що виникла через повномасштабне вторгнення Росії в Україну у 2022 році, адже дефіцит добрив загрожує виробництву продовольства на багатьох континентах.

А стрибок цін на паливо в Україні через війну в Ірані змусить фермерів додатково витрачати мільйони гривень на старті посівної кампанії, повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

