Індія купує російську нафту за найвищими цінами з 2022 року

Індійські компанії після отримання дозволу США купили близько 30 мільйонів барелів російської нафти.

Ціна на російську нафту марки Urals, що постачається до Індії, сягнула чотирирічного рекорду після того, як США розширили дозвіл на купівлю московського "чорного золота". Це відбулося на тлі зростання цін на нафту через війну на Близькому Сході, повідомляє Bloomberg.

За даними незалежної міжнародної цінової агенції Argus Media, 13 березня вартість нафти марки Urals на західному узбережжі Індії сягнула 98,93 долара за барель. Журналісти зазначають, що це найвища ціна на російську сировину з того часу, як Росія перенаправила експорт нафти до Індії після вторгнення в Україну на початку 2022 року.

Вартість нафти марки Urals у західних портах РФ, за інформацією Argus Media, сягнула 73,73 долара за барель, що стало найвищим показником з середини липня 2024 року. Стрибок цін на російську сировину відбувся на тлі зростання світових цін на нафту через війну на Близькому Сході.

Відео дня

Між тим, минулого тижня Міністерство фінансів США дозволило купувати партії російські підсанкційної нафти, які вже знаходяться в морі. Видання наголошує, що в такий спосіб "адміністрація президента Дональда Трампа прагне послабити тиск на ціни (на нафту) у зв'язку з війною на Близькому Сході, яка триває вже третій тиждень".

За даними джерел журналістів, після отримання дозволу США на купівлю підсанкційної російської нафти, індійські нафтопереробні компанії, зокрема Indian Oil Corp. та Reliance Industries Ltd, придбали близько 30 мільйонів барелів нереалізованої російської нафти, що перебувала в танкерах.

Санкції США проти Росії - останні новини

22 жовтня 2025 року США запровадили санкції проти російських нафтових компаній "Лукойл" та "Роснефть". Однак, на тлі зростання світових цін на нафту після початку війни на Близькому Сході та фактичного блокування Ормузької протоки, США дозволили Індії купувати підсанкційну російську нафту.

10 березня президент США Дональд Трамп повідомив про скасування деяких санкцій, які пов’язані з нафтою. За три дні США тимчасово зняли заборону на продаж російської нафти й нафтопродуктів. Зазначається, що відповідний дозвіл буде діяти до 11 квітня.

