З запахом тухлих яєць: виявлено дивну планету з глобальним океаном магми

Небесне тіло знаходиться на відстані 35 світлових років від Землі.

Астрономи тривалий час вважали, що типи планет у нашій галактиці добре відомі: це або кам’янисті "супер-Землі", або міні-Нептуни, вкриті щільною газовою оболонкою. Однак нове відкриття змусило науковців переглянути цю схему – і, як жартують дослідники, воно навіть "пахне" тухлими яйцями, пише Interesting Engineering.

Як зазначається, у дослідженні, опублікованому 16 березня у науковому журналі Nature Astronomy, вчені повідомили про відкриття нового типу планет – так званих "сірчаних світів", де існує постійний глобальний океан розплавленої лави.

Йдеться про планету L 98-59 d, що розташована приблизно за 35 світлових років від Землі. Спочатку її вважали звичайною кам’янистою планетою. Однак дані, отримані за допомогою James Webb Space Telescope, показали несподівано низьку щільність, що спантеличило дослідників з Оксфордського університету.

Йдеться, що ця планета приблизно у 1,6 раза більша за Землю, але значно менш щільна, ніж очікувалося. Крім того, її атмосфера містить велику кількість сірководню – газу, що має характерний запах тухлих яєць. Така хімічна суміш свідчить про набагато складнішу будову планети, ніж просто кам’янисту поверхню.

Відкриття L 98-59 d ставить під сумнів усталену в астрономії думку, що невеликі екзопланети можуть бути лише газовими карликами або водними світами, вкритими океанами та льодом.

Натомість ця планета представляє новий клас об’єктів, для яких характерна висока концентрація важких молекул сірки.

За словами провідного автора дослідження, доктора Гаррісона Ніколлса з факультету фізики зазначеного університету, нинішня система класифікації невеликих планет може бути занадто спрощеною. Він зазначив, що хоча така розплавлена планета навряд чи може підтримувати життя, її існування демонструє надзвичайну різноманітність світів за межами Сонячної системи.

Комп’ютерні моделі показали, що L 98-59 d має величезний океан магми з розплавлених силікатів, який може сягати тисяч кілометрів у глибину. Цей шар діє як внутрішній резервуар сірки.

Розплавлена мантія постійно викидає в атмосферу гази, що містять сірку, зокрема сірководень. Водночас внутрішні процеси "переробки" речовин допомагають планеті утримувати щільну атмосферу, багату на водень, яку інакше могла б зруйнувати потужна рентгенівська радіація її зорі.

Погляд у минуле кам’янистих планет

Історія L 98-59 d визначається безперервним обміном речовин між розплавленими надрами та атмосферою. Ультрафіолетове випромінювання зорі спричиняє утворення діоксиду сірки у верхніх шарах атмосфери, тоді як величезний підповерхневий океан магми зберігає і поступово вивільняє леткі гази протягом мільярдів років.

За словами науковців, це може свідчити, що планета еволюціонувала з більшого об’єкта типу "суб-Нептун" до свого сучасного стану.

"Хоча навряд чи хтось захотів би відпочивати на планеті із запахом витоку газу, L 98-59 d може допомогти вченим зрозуміти минуле кам’янистих планет. Адже всі подібні світи, включно із Землею та Марсом, колись починали свій шлях як розплавлені планети з океанами магми", - йдеться у статті.

Як пояснив доктор Річард Чаттерджі, комп’ютерні моделі дозволяють ученим фактично "відмотати час назад" і простежити, як еволюціонувала ця незвичайна екзопланета.

