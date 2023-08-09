Виробником є компанія з Перу.

В Одесі в авокадо з Перу, що експортувалось з Польщі, виявили кадмій. Він та його сполуки є надзвичайно токсичними навіть у незначних концентраціях.

Про це повідомляється на сторінці Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області у соціальній мережі Facebook. Вони отримали повідомлення про виявлення кадмію у цих фруктах ще 4 серпня.

Виробником є компанія з Перу під назвою "Agro San Jacinto S.A.C.", партію відправив польський "RK-Impex", а отримало - ТОВ "Вподобайка" в Одесі. "Держпродспоживслужба в Івано-Франківській області попереджає операторів ринку, які здійснюють обіг вищезазначеної продукції, про необхідність вилучити її з обігу", - додали у службі.

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Відомо, що кадмій накопичується в трубчастих кістках, підшлунковій залозі, селезінці, але, перш за все, в печінці й особливо в нирках. Він має токсичну дію на нирки, кісткову і дихальну системи.

Небезпечні продукти в Україні

Нагадаємо, взимку у Держпродспоживслужбі повідомляли, що на території України продавали небезпечний рис з Італії, у якому виявили перевищення допустимого рівня кадмію.

Також раніше в Україні виявили французький сир з Listeria monocytogenes, яка може викликати менінгіт, менінгоенцефаліт, сепсис, перинатальні інфекції і гастроентерит.

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