Польський та литовський уряди підтримують новий механізм контролю.

Ветеринарний, санітарний та фітосанітарний контроль переноситься з українсько-польського кордону в порт Клайпеди з метою пришвидшення транзиту української агропродукції територією Польщі.

Як повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України, про це домовилися український міністр агрополітики Микола Сольський, міністр сільського господарства і розвитку села Республіки Польща Роберт Телус та міністр сільського господарства Литовської Республіки Кястутіс Навіцкас під час чергової онлайн зустрічі.

"Протягом наступних двох днів буде перенесено ветеринарний, санітарний та фітосанітарний контроль з українсько-польського кордону в порт Клайпеди (Литва), для всіх аграрних вантажів, які прямують в даний порт. Це пришвидшить транзит територією Польщі" – йдеться в повідомленні.

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Український міністр повідомив, що Україна запропонувала перенести ветеринарний, санітарний та фітосанітарний контроль з українсько-польського кордону до литовського порту.

Телус та Навіцкас зазначили, що їхні уряди підтримують такий механізм контролю і вважають це конструктивним кроком.

Польський міністр, як цитує його RMF 24, підкреслив, що "це добре у розбудові цього транзиту, у розбудові цього коридору солідарності, який ми, як Польща, збудували в Європі".

Українсько-польський конфлікт через зерно

У вересні стало відомо, що Польща продовжить заборону на експорт зерна з України всупереч рішенню Єврокомісії. Рішення польської влади набуло чинності з опівночі 16 вересня.

Україна подала позов у СОТ проти Польщі, Словаччини та Угорщини через заборону на зерно. Україна вбачає в цьому порушення трьома країнами ЄС своїх міжнародних зобов’язань. Також українська сторона вважає, що односторонні дії країн-членів ЄС у сфері торгівлі неприйнятні й усі країни-члени блоку мають координувати та узгоджувати торговельну політику, оскільки вона належить до виняткової компетенції ЄС.

Також Україна заявила, що заборонить імпорт певних категорій товарів польського виробництва. На що польська сторона відповіла, що може заборонити ввезення на територію Польщі більшого переліку українських продуктів.

Проте міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський зі своїм польським колегою Робертом Телусом домовились знайти рішення, яке враховує інтереси обох країн.

У Польщі назвали неприйнятною пропозицію України з врегулювання зернової кризи. У Варшаві вважають, що відкликання позову Україною стало б хорошим жестом.

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