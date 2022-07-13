За підсумками 2022 року аграрії зберуть близько 70 мільйонів тон зернових та олійних культур.

Літо та дозрілий урожай принесли нову загрозу аграріям. Стерня та дозрілі зернові легко спалахують від артобстрілів.

Про це пише Forbes.

Офіційної оцінки спалених полів та збитків від пожеж у масштабах України немає. За даними оперативного штабу з фіксації екологічних злочинів Росії при Держекоінспекції, з початку війни зафіксовано 3000 пожеж на площі понад 1,5 млн га, з них більше третини, або 690 000 га, – це сільгоспземля, ще 270 000 га – лісові угіддя.

Близько 22% усієї української сільгоспземлі зараз окуповані росіянами, свідчать супутникові дані NASA Harvest. У липні лінія фронту тягнеться більш ніж на 1000 км. Окупаційні війська обстрілюють поля у Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській областях.

"Пожежі призведуть до катастрофічних наслідків насамперед тому, що аграрії, які втратять урожай, не зможуть отримати гроші та провести наступні посівні", – наголошують у пресслужбі УЗА.

В Асоціації прогнозують, що за підсумками 2022 року аграрії зберуть близько 70 млн т зернових та олійних культур. У прогноз закладено ризик того, що частину врожаю не буде зібрано чи буде знищено. Для порівняння: у 2021 році аграрії зібрали 106 млн т зернових та олійних – це був найбільший показник за всю історію незалежної України.

Поля, що згоріли, можуть бути засіяні вже наступного сезону, стверджують у пресслужбі Української зернової асоціації (УЗА). Екологічної катастрофи ще немає, але Росія вже завдала значної шкоди українській екосистемі.

Пожежі шкодять ґрунту та повітрю, у зоні ризику опиняються підземні річки та відкриті водоймища, які знаходяться в безпосередній близькості від місця влучення снаряда.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що без аграрного експорту з України десятки країн вже зараз опинилися на межі дефіциту продовольства. Він закликав світ тиснути на Росію для зупинення агресії, наслідків якої зазнає не тільки Україна.

Напередодні стало відомо, що завдяки звільненню Зміїного від російсько-окупаційних військ з’явилася можливість для використання гирла Дунаю з метою вивозу агропродукції, зокрема зерна.

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