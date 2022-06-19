В першу чергу ООН чекає на припинення вогню з боку Росії.

Після чотирьох місяців повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України, країна-агресор заявила про те, що вимагає скасування санкцій щодо Росії стосовно експорту її зерна і зернових.

В обмін на скасування санкцій Росія обіцяє відкрити коридори для вивезення зерна з портів України.Про це заявив постійний координатор ООН в Туреччині Альваро Родрігес в інтерв'ю СNN Türk.

"Це важливо у двох відносинах. По-перше, зерно, що експортується Україною, може залишити країну. Це важливо, тому що багато країн світу залежать від українського імпорту... цей план і продовольчий коридор важливі для економіки України навіть під час війни, але тим більше для продовольчої безпеки та світових цін на продукти", - зазначив Родрігес.

Разом з тим, він зазначив, що в першу чергу ООН чекає на припинення вогню з боку Росії.

"Спочатку ми хочемо припинення вогню. Якщо говорити конкретно про продуктовий відділ, то переговори тривають на високому рівні. Але вивести звідти судна з зерном не так просто, як можна подумати. Російський флот знаходиться в Чорному морі, ми також знаємо, що Україна має міни на своїх берегах для їх власної безпеки. Ось чому необхідно провести багато переговорів, щоб ми могли дійти угоди про те, як зробити цей крок", - зазначив Родрігес.

Він також зазначив, що Росія наполягає на скасуванні санкцій.

"Росія хоче, щоб санкції проти експорту власного зерна і зернових були зняті, якщо Україні допоможуть. Так що переговори йдуть на високому рівні, і ми сподіваємося, що зможемо розв'язати цю проблему. Посередницькі зусилля Туреччини високо оцінює генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш", - заявив Родрігес.

Разом з тим, він зазначив, що змусити Росію припинити вогонь дуже складно.

"Коли така країна, як Росія, є членом Ради Безпеки ООН і окупує іншу країну, у цієї Ради безпеки виникає проблема зробити кроки до миру або забезпечити припинення вогню через характер Ради Безпеки. Так що зараз Генеральний секретаріат потребує кроків підтримки інших країн для розширення діалогу", - заявив Родрігес.

Крадіжка зерна з України:

30 травня 2022 року керівник офісу президента України Андрій Єрмак сказав, що світової продовольчої кризи, яку провокує Росія, ще можна уникнути. За його словами, необхідно розблокувати українські порти, відправивши в Чорне море військові конвої країн-партнерів, які будуть супроводжувати зернові вантажі.

Станом на 7 червня Росія вкрала до 500 000 тонн української пшениці на суму 100 мільйонів доларів з моменту російського вторгнення в лютому. Велика частина цього вантажу була доставлена вантажівками в порти в окупованому Криму, а потім перевезена суднами, в тому числі такими, що знаходяться під західними санкціями.

Держдепартамент США називав російські судна "Матрос Кошка", "Матрос Позынич" и "Михаил Ненашев" як підозрювані в перевезенні краденого зерна. Ці судна курсували між Керченською протокою, що розділяє Крим і Росію, і різними портами в Східному Середземномор'ї.

При цьому веб-сайти морського відстеження та експерти відзначали, що РФ приховує інформацію про залучені судна. Зокрема, підсанкційні судна часто відключають свої транспондери, щоб приховати свій порт відправлення. Іноді вони швартувалися в Туреччині або Сирії.

За інформацією ЗМІ, в Севастополі щодня вантажать на судна українське зерно.

Раніше стало відомо, що РФ, Туреччина, Україна та ООН підготували дорожню карту, щоб забезпечити роботу безпечного коридору з вивезення сільгосппродукції з портів нашої держави.

Голова Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що в продовольчій кризі, яка розгортається у світі через війну в Україні, винна лише Росія.

6 червня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що у США є докази того, що Росія краде зерно з України для продажу з метою отримання прибутку.

10 червня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив про активну фазу переговорів з пошуку рішень для подолання глобальної кризи продовольства.

Вас також можуть зацікавити новини: